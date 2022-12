Vermögensverwaltung DWS will 20 Milliarden Euro für „europäische Transformation“ mobilisieren

Die Fondsgesellschaft baut ihr Angebot an Risikoinvestments aus. Dass sie vor allem Deutsche-Bank-Kunden ansprechen will, birgt allerdings Potenzial für Interessenkonflikte.

Fondsprodukte, die auf alternative Anlagen spezialisiert sind, bieten höhere Margen. (Foto: REUTERS) Logo der Deutsche-Bank-Tochter DWS

Frankfurt Die Fondsgesellschaft DWS will Investoren mehr Möglichkeiten bieten, in Risikoanlagen zu investieren, die in unterschiedlicher Form Transformationsvorhaben in der Europäischen Union finanzieren. „Die DWS zielt darauf ab, bis zum Jahr 2027 bis zu 20 Milliarden Euro an Kapital über bestehende und neue Investment-Lösungen einzuwerben“, geht aus einer Mitteilung hervor, die dem Handelsblatt vorab vorlag.

Der Fondstochter der Deutschen Bank geht es vor allem darum, Investorengelder für Risikoinvestments zu mobilisieren, für die es von Banken in der Regel keine Finanzierung gibt. In der Mitteilung ist von einer „breiten Palette von Finanzierungsprodukten“ die Rede: „Diese werden von Eigenkapitalbeteiligungen über Mezzanine-Finanzierungen bis hin zu Risikokapital reichen“, heißt es darin.