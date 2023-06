Versicherer Generali übernimmt Europa-Geschäft von US-Versicherer Liberty

Der italienische Konzern versichert künftig Kunden in Spanien, Portugal, Irland und Nordirland. Zuvor war spekuliert worden, dass Generali am Südamerika-Geschäft interessiert sei.

Der Versicherer mit Hauptsitz im italienischen Triest baut sein Geschäft in Europa aus. (Foto: imago/Future Image) Generali in Köln

München Nach dem Verkauf des Lateinamerika-Geschäfts an Talanx trennt sich der US-Versicherungsriese Liberty Mutual auch von seiner europäischen Privat- und Firmenkunden-Sparte. Die spanische Liberty Seguros, die auch in Portugal, Irland und Nordirland aktiv ist, geht für 2,3 Milliarden Euro an den italienischen Versicherer Generali, wie Liberty Mutual am Donnerstag in Boston mitteilte.

Liberty Seguros ist mit einem Prämienvolumen von 1,2 Milliarden Euro und 1700 Mitarbeitern die bisher größte Tochter außerhalb der USA. Die Spezialversicherer von Liberty Mutual in Europa bleiben bei dem Verkauf ausgeklammert.

Generali galt, wie die schweizerische Zurich, schon als Interessent für die Südamerika-Töchter, für die der deutsche Versicherer Talanx Ende Mai für 1,38 Milliarden Euro den Zuschlag erhalten hatte. Für das Unternehmen aus Hannover ist es die größte Übernahme seit dem Börsengang vor zehn Jahren. Talanx steigt damit in Lateinamerika zur Nummer drei im Schaden- und Unfall-Geschäft auf.