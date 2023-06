Geldpolitik Fed-Nominierte – Fokus liegt auf Bekämpfung der Inflation

Drei Posten in der Fed-Führungsriege sollen neu besetzt werden. Die Kandidaten sind sich einig, dass sich die Fed weiter auf das Erreichen des Zwei-Prozent-Inflationsziels konzentrieren muss.

Der Nominierte für den stellvertretenden Vorsitz soll am Mittwoch vor dem Bankenausschuss des Kongresses aussagen. (Foto: AP) Philip Jefferson

Washington Die drei Nominierten für die Führungsriege der US-Notenbank Fed unterstützen das Inflationsziel der Zentralbank von zwei Prozent als Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums. Die Inflation habe zwar „begonnen, sich abzuschwächen“, aber die Fed werde sich weiterhin darauf konzentrieren, sie auf das Zwei-Prozent-Ziel zurückzuführen, sagte der für den stellvertretenden Vorsitz nominierte Fed-Gouverneur Philip Jefferson am Dienstag in einer vorbereiteten Stellungnahme für seine Anhörung am Mittwoch vor dem Bankenausschuss des Senats. Die Wirtschaft stehe vor zahlreichen Herausforderungen wie Inflation, Stress im Bankensektor und geopolitische Instabilität. Die Fed werde sie alle im Auge behalten müssen.

Fed-Gouverneurin Lisa Cook, die nach Ablauf ihrer Amtszeit im Januar erneut für eine 14-jährige Amtsperiode nominiert wurde, bezeichnete in ihren vorbereiteten Bemerkungen den gegenwärtigen Zeitpunkt als eine „kritische Phase“ für die amerikanische Wirtschaft. Der FOMC müsse unbedingt die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Inflation wieder auf zwei Prozent zu drücken.

Auch die für den Fed-Vorstand nominierte Arbeitsökonomin Adriana Kugler wird laut den Unterlagen vor dem Bankenausschuss sagen, dass die Rückkehr der Inflation auf zwei Prozent der Schlüssel zur Schaffung einer starken Grundlage für die US-Wirtschaft sei. Der Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, lag im Mai mit 4,7 Prozent deutlich über dem Ziel der Zentralbank. Jefferson, Cook und Kugler sollen am Mittwoch vor dem Bankenausschuss des Senats bestätigt werden. Mehr: Ehemaliger Fed-Vizechef warnt vor zu niedrigen Zinsen