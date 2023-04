Geldpolitik Kräftiger Zinsschritt laut EZB-Direktorin Schnabel nicht vom Tisch

Frankfurt Die EZB schließt aus Sicht von Notenbank-Direktorin Isabel Schnabel eine kräftige Zinserhöhung nicht aus. „Datenabhängigkeit bedeutet, dass 50 Basispunkte nicht vom Tisch sind“, sagte Schnabel in einem Montag veröffentlichten Interview dem Magazin „Politico“.

Bislang habe sich die Kerninflation, die die schwankungsreichen Energie- und Lebensmittelpreise ausklammert, weiter nach oben bewegt. „Ich denke, es ist recht wahrscheinlich, dass die Kerninflation in den kommenden Monaten ihren Höhepunkt erreichen wird, aber es ist nicht klar, dass das sehr schnell geschehen wird,“ sagte das Mitglied des sechsköpfigen Führungsteams der Europäischen Zentralbank (EZB).

Die Gesamtinflation in der Euro-Zone war zwar im März auf 6,9 Prozent zurückgegangen von 8,5 Prozent im Februar. Damit lag sie aber immer noch mehr als drei Mal so hoch wie das EZB-Ziel von zwei Prozent. Die Kerninflation war im März sogar auf 5,7 Prozent gestiegen nach 5,6 Prozent im Februar – der inzwischen der vierte Anstieg in Folge. Den Währungshütern bereitete das Sorgen.

Denn das könnte anzeigen, dass die Phase sehr hoher Inflationsraten womöglich noch länger anhalten wird als bisher erwartet. „Es ist klar, dass weitere Zinserhöhungen erforderlich sind, aber die Höhe der Zinserhöhungen wird von den eingehenden Daten abhängen“, sagte Schnabel dem Magazin. Im März hatte die EZB die Zinsen um 0,50 Prozentpunkte angehoben.

Die nächste Zinssitzung ist am 4. Mai. „Ich fühle mich wohl bei der Sichtweise, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sind. Und darüber hinaus werde ich keine weiteren Vorhersagen treffen“, fügte sie hinzu.

