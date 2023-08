Geldpolitik Türkische Zentralbank hebt Leitzins überraschend stark an

Mit der Maßnahmen wollen die Währungshüter zwei Ziele erreichen: das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen und die Inflation dämpfen.

Hohe Inflation und drohende Währungskrise belasten die Türkei. (Foto: Bloomberg Creative Photos/Getty Images) Türkische Lira

Düsseldorf Die türkische Zentralbank hat am Donnerstag den Leitzins zum dritten Mal in Folge angehoben. Dieser steigt um 7,5 Prozentpunkte auf 25 Prozent, wie die Währungshüter nach ihrer geldpolitischen Sitzung in Ankara mitteilten.

Analysten überrascht dieser Schritt: Sie hatten lediglich mit einer Erhöhung auf bis zu 20 Prozent gerechnet. Die Notenbank verfolgt mit diesem großen Schritt zwei Schritte. Zum einen will sie dadurch das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen und den Verfall der Landeswährung Lira stoppen. Zum anderen will sie damit die Inflation dämpfen, die in der Türkei im Juli bei 47,8 Prozent lag.

Mit der Maßnahme konnten die Währungshüter die türkische Lira am frühen Donnerstagnachmittag zumindest kurzfristig stützen: Kurz nach Bekanntgabe des Zinsentscheids kostete ein US-Dollar 26,67 Lira, nachdem die türkische Währung zuvor bei 27,27 Lira pro Dollar erneut Rekordtief erreicht hatte.