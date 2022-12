 Immobilien: Stornierungen im Wohnungsbau belasten Baufirmen

In diesem Jahr dürften etwa 280.000 Wohnungen fertiggestellt werden, damit rückt das Ziel der Bundesregierung von jährlich 400.000 Wohnungen in immer weitere Ferne.

Düsseldorf Die Stornierungen im deutschen Wohnungsbau nehmen weiter zu. Im November waren 16,7 Prozent der Firmen davon betroffen, nach 14,5 Prozent im Vormonat, wie am Montag aus einer Umfrage des Münchener Ifo-Instituts hervorging.

Ifo-Forscher Felix Leiss sagte: „Zwar verfügen die Unternehmen noch über gut gefüllte Auftragsbücher. Aber die immer weiter steigenden Baupreise, höhere Zinsen und geringere Fördermöglichkeiten belasten das Neugeschäft und führen bereits seit einigen Monaten zu auffällig vielen Stornierungen.“ Die Unternehmen seien sehr besorgt.

Die Geschäftserwartungen für das kommende halbe Jahr trübten sich nochmals ein. Mit minus 60,9 Punkten markierten sie laut Ifo einen neuen Negativrekord seit Beginn der Erhebung 1991. Im Vergleich zum Vorjahr berichten deutlich mehr Unternehmen über Liquiditätsprobleme. 7,6 Prozent der befragten Unternehmen im Wohnungsbau gaben an, Finanzierungsprobleme zu haben.

Im Vergleich zum Vormonat ging der Wert leicht zurück. Allerdings ist der Wert erst seit September über sieben Prozent. Noch über die Sommermonate berichteten weniger als fünf Prozent der Unternehmen über Liquiditätsschwierigkeiten, im Vorjahr lag der Wert teils deutlich unter zwei Prozent.

Ifo-Forscher Leiss erklärt: „Die Geschäftsperspektiven im Wohnungsbau erscheinen finster, eine Mehrheit der Unternehmen befürchtet Rückgänge im kommenden halben Jahr.“ Dennoch wollen 50,6 Prozent der befragten Firmen die Preise erhöhen. „Trotz der bereits geschwächten Nachfrage müssen viele Betriebe auf weitere Preisanhebungen setzen, um die hohen Material- und Kraftstoffkosten an die Kunden weiterzureichen. Die Baupreise steigen weiter“, sagte er.

Immobilien: Baubranche warnt vor Rückgang im Wohnungsbau

Die Baubranche warnt bereits davor, dass im Wohnungsbau ein dramatischer Rückgang droht – anstelle der von der Bundesregierung geplanten Offensive. In diesem Jahr dürften etwa 280.000 Wohnungen fertiggestellt werden, im kommenden Jahr nur noch etwa 245.000, erklärte der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) jüngst.

Das wäre der dritte Rückgang in Folge, nach gut 293.000 im Jahr 2021. Das Ziel der Bundesregierung von jährlich 400.000 Wohnungen wird damit immer unwahrscheinlicher. In einem gemeinsamen Appell hatten Anfang Dezember deshalb 17 Spitzenverbände und Kammern der Bau-, Planungs- und Immobilienwirtschaft ihre Forderungen an Bundesregierung und Bundestag sowie die Verantwortlichen in den Ländern formuliert.

Oliver Wittke, Hauptgeschäftsführer des Zentralen Immobilien-Ausschusses, sagte: „Der Wohnungsneubau in Deutschland steht aufgrund explodierender Preise, steigender Zinsen und zerschlagener Förderkulisse vor dem Kollaps. Wenn die Politik jetzt nicht gegensteuert, laufen wir sehenden Auges in einen Wohnungsnotstand. Wir brauchen jetzt eine zielgenau Neubauförderung, eine Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie steuerliche Anreize für Investitionen.“

