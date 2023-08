Studie Trend zum Homeoffice: Leerstand bei Büros steigt auf weltweites Rekordhoch

Besonders in Asien und Nordamerika steigen die Leerstände deutlich an. In Nordamerika steht mittlerweile jedes fünfte Büro leer.

Seit der Corona-Pandemie hat sich das Homeoffice fest im Arbeitsleben etabliert. Dadurch steigt die Zahl leerstehender Büros. (Foto: dpa) Leeres Büro

Frankfurt Inmitten des Trends zum Homeoffice stehen laut einer Studie weltweit so viele Büros leer wie nie zuvor. Die Leerstandsquote lag im ersten Halbjahr auf dem Rekordhoch von 15,6 Prozent, wie der Immobilienspezialist Jones Lang LaSalle (JLL) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Während die Quote in Europa mit 7,6 Prozent unverändert blieb, wuchs sie in der Asien-Pazifik-Region deutlich auf über 15 Prozent und in Nordamerika auf gut 20 Prozent – dort stand also jedes fünfte Büro leer. Für die Auswertung wurden rund 100 Immobilienmärkte weltweit analysiert.

Im ersten Halbjahr gingen demnach die Bürovermietungen weltweit zurück, besonders in Europa. Hier sank der Flächenumsatz auch angesichts der Konjunkturschwäche um ein Viertel. Unternehmen legten den Schwerpunkt auf den Umzug in meistens kleinere, nachhaltige und zentral gelegene Flächen oder auf die Neuverhandlung laufender Mietverträge, um Kosten zu senken, sagte JLL-Expertin Hela Hinrichs.

