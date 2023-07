Digitales Dossier Trendviertel 2023: Wie es nach dem Ende des Immobilien-Booms weitergeht

Der Immobilienmarkt verändert sich rasant, vielerorts fallen die Preise. Das Handelsblatt hat die Märkte in 15 Städten und Metropolregionen analysiert. Wo lohnt sich der Kauf?

Düsseldorf Dass ein Haus eine gute Investition ist – diese Überzeugung wird gerade kräftig auf die Probe gestellt. Nach einem mehr als zwölf Jahre währenden Boom am deutschen Immobilienmarkt kennen die Preise in den vergangenen Monaten überwiegend nur eine Richtung: abwärts.

Eigentlich ist das für Käufer und Interessenten eine gute Nachricht. Dennoch blieben zuletzt viele dem Markt fern. Zum einen weil sie auf noch niedrigere Preise hoffen. Zum anderen weil sie sich einen Kauf wegen steigender Zinsen und Inflation nicht mehr leisten können.

Wie geht es also weiter? Wie werden sich die Preise in Deutschland in den kommenden Monaten entwickeln? Und wo liegen in den großen Städten noch die Bezirke, die sich durch eine überdurchschnittliche Entwicklung der Preise den Titel eines Trendviertels verdienen?

Mehr als ein Dutzend Handelsblatt-Reporter haben sich quer durch das Land auf die Suche nach Antworten gemacht. Anhand exklusiver Daten der Analysten von vdp Research haben wir Preisentwicklungen in 15 Städten und Metropolregionen betrachtet, den Transaktionsmarkt verfolgt und mit Experten, Maklern, Managern und potenziellen Käufern gesprochen.

Die Ergebnisse ihrer Recherche lesen Sie hier.

In welche Richtung entwickelt sich der deutsche Immobilienmarkt?

Der Markt für Wohnimmobilien in Deutschland ist so unübersichtlich wie selten zuvor. Sieben Grafiken zeigen, dass sich die Lage gerade fundamental wandelt.

>> jetzt hier lesen

Berlin: Preise unter Druck

In der Hauptstadt ist die Zeit der steigenden Preise vorerst vorbei – doch gefragte Lagen funktionieren weiterhin. Für Mieter bleibt es in Berlin angespannt.

>> jetzt hier lesen

Hamburg: Wo Immobilien noch finanzierbar sind

Auch wenn um die Alster die Preise in B-Lagen bröckeln, ist Hamburg derzeit einer der stabilsten Immobilienmärkte. Am Stadtrand wartet manche Perle auf Entdeckung.

>> jetzt hier lesen

München: Wer kaufen will, bekommt jetzt Gelegenheit

Die Immobilienpreise sind in München zuletzt zurückgegangen – ein einmaliges Zeitfenster für Immobilien-Käufer. Doch das könnte sich bald schließen.

>> jetzt hier lesen

Münster: Wo die Stadt noch erschwinglich ist

In Münster kommt der Wohnungsbau nur schwer voran. Vor allem die Mieten werden deshalb weiter steigen. Für Käufer ohne Zeitdruck hellt sich die Lage auf.

>> jetzt hier lesen

Mainz: Diese Viertel sind besonders beliebt

Mainz kann Dank Biontech finanziell aus dem Vollen schöpfen. Haus- und Wohnungskäufer beflügelt das noch nicht. Das Angebot passt nicht zur Nachfrage.

>> jetzt hier lesen

Düsseldorf: Die Preiswende kommt langsam an

Die Trendwende am Immobilienmarkt wird sich in Düsseldorf erst dieses Jahr in den Kaufpreisen widerspiegeln. Manche Projektentwickler denken bereits um.

>> jetzt hier lesen

Köln: Diese Veedel sind begehrt

In Köln sind die Quadratmeterpreise im Vergleich zu den anderen Metropolen noch moderat. Vor allem Familien weichen trotzdem immer weiter an den Stadtrand aus.

>> jetzt hier lesen

Potsdam: Bald nur noch etwas für Vermögende?

Die Potenziale am Grundstücksmarkt gelten durch Verdichtung und Neubauprojekte als weitgehend ausgeschöpft. Künftig werden wohl vor allem Wohlhabende kaufen.

>> jetzt hier lesen

Augsburg: Die Trendviertel der Fugger-Stadt

Augsburg braucht mehr Wohnraum. Doch weil die Kaufnachfrage eingebrochen ist, werden Bauprojekte gestoppt. Das heizt die Mieten an.

>> jetzt hier lesen

Erlangen: Ein Wohnungsmarkt mit Überraschungen

Erlangen zieht mit Hochtechnologie und Forschung Menschen aus der ganzen Welt an. Welche Viertel bei Käufern besonders beliebt sind.

>> jetzt hier lesen

Frankfurt: Hier lohnt es sich für Käufer in der Main-Metropole

Die Preise in der Stadt sind im ersten Quartal deutlich zurückgegangen. Welche Viertel sind noch gefragt und welche Gebäude verlieren derzeit kaum?

>> jetzt hier lesen

Bonn: Diese Viertel sind trotz der Trendwende gefragt

Auch an der früheren Hauptstadt Bonn ist die Immobilienkrise nicht vorbeigegangen. Experten sind aber optimistisch, dass sich die Preise bald stabilisieren werden.

>> jetzt hier lesen

Dortmund: Darum ist der „Pott“ besser als sein Ruf

Immobilien sind in Dortmund noch vergleichsweise erschwinglich. Neubauten entstehen häufig dort, wo einst malocht wurde. Sorge macht der Bestand.

>> jetzt hier lesen

Leipzig: Wo Interessenten jetzt zugreifen sollten

Eigentumswohnungen sind in der Sachsenmetropole aktuell günstiger zu haben. Dagegen steigen die Mieten weiter an – besonders in den beliebten Vierteln.

>> jetzt hier lesen