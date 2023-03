Block Shortattacke auf Finanzdienstleister

Der Shortseller Hindenburg Research erhebt schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen, das früher als Square bekannt war. Die Aktie bricht daraufhin ein.

Das Unternehmen wurde vom früheren Twitter-Gründer Jack Dorse mitgegründet. (Foto: Getty Images) Block

Die Aktien des US-Zahlungsdienstes Block sind am Donnerstag zum Handelsstart in den USA um mehr als 20 Prozent eingebrochen. Zuvor hatte der Shortseller Hindenburg Research einen Bericht veröffentlicht, in dem er dem Unternehmen von Twitter-Mitgründer Jack Dorsey vorwirft, Investoren mit überhöhten Kennzahlen in die Irre geführt zu haben.

Unter anderem seien die echten Nutzerzahlen deutlich geringer. Block – ehemals bekannt unter dem Namen Square – hat bislang nicht auf die Vorwürfe von Hindenburg reagiert.

Aktivistische Shortseller wie Hindenburg verdienen Geld, indem sie erst auf fallende Aktienkurse setzen und anschließend einen Bericht veröffentlichen, in dem sie heftige Anschuldigungen gegen das Unternehmen erheben. Im Jahr 2020 ließ Hindenburg so die Aktie des Elektrofahrzeugherstellers Nikola abstürzen, im Januar löste es bei Aktien des Unternehmers Gautam Adani einen Ausverkauf aus.

Mehr: Aktivistische US-Fonds erhöhen wieder den Druck

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen