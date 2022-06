Börse Frankfurt Was für Anleger heute wichtig ist

Die Kurserholung bei Aktien zum Wochenausklang werten Experten als Strohfeuer. Ein möglicher Auftrieb in dieser Woche, könnte von kurzer Dauer sein.

Viele Profis warnen, dass die Talsohle noch nicht erreicht ist. Es gibt weitere Abwärtspotenziale. (Foto: imago/imagebroker) Händler an der Börse in Frankfurt

Frankfurt Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Nach schwachen Konjunkturzahlen aus Deutschland und den USA haben Investoren zum Ausklang der vergangenen Woche darauf gesetzt, dass die Notenbanken die Zinsen womöglich doch nicht so stark anheben werden wie zuletzt befürchtet. Das verlieh vor allem den Aktien Auftrieb. Auch der Dax notiert am Montagmorgen auf außerbörslichen Handelsplattformen im Plus.

Doch Strategen warnen vor falscher Hoffnung. Für DZ-Bank-Analyst Sven Streibel ist „Die Talsohle am Aktienmarkt ist noch nicht erreicht“. Kurzfristig überwiegen seiner Ansicht nach die Risiken am Aktienmarkt eindeutig die Chancen. Der Aktienexperte erkennt daher vorerst „weiteres Abwärtspotenzial am breiten überregionalen Aktienmarkt“.

Auch Marko Behring, Chef der Vermögensverwaltung bei der Fürst Fugger Privatbank, sieht bei einer möglichen Zwischenerholung in dieser Woche eine sogennante Bärenmarktrally handeln. So bezeichnen Börsenexperten einen Kursaufschwung, der einen längerfristigen Abwärtstrend nur kurz unterbricht.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen