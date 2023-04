Chart des Tages Aktie von Shop-Apotheke steigt auf Jahreshoch

Analysten erwarten vom Arzneimittelversender starkes Wachstum. Seit Beginn des Jahres ist die Aktie bereits um mehr als 90 Prozent gestiegen.

Der Umsatz stieg im ersten Quartal um mehr als ein Fünftel. (Foto: Shop Apotheke) Shop-Apotheke

Düsseldorf Überzeugende Geschäftszahlen haben die Aktien von Shop-Apotheke am Mittwoch auf ein neues Jahreshoch getrieben. Die Titel des SDax-Konzerns gewannen bis zu 10,5 Prozent auf 86,22 Euro.

Im ersten Quartal stieg der Umsatz Berechnungen zufolge um rund 22 Prozent auf 371 Millionen Euro, wie Shop-Apotheke am Mittwochmorgen mitteilte. Auch die Zahl der aktiven Kunden sei gestiegen: im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,4 Millionen auf nunmehr 9,7 Millionen. Der Konzern übertraf damit die Erwartungen der Analysten.

Alexander Thiel von der US-Bank Jefferies lobte die Entwicklung und sprach von einem „starken Momentum“. Er bestätigte am Mittwoch seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 140 Euro – gegenüber dem aktuellen Niveau wäre das ein Plus von mehr als 60 Prozent. Christian Salis von Hauck Aufhäuser hatte sein Kursziel bereits am Freitag angehoben von 110 auf 125 Euro.

