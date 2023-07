 Chart des Tages: Flatexdegiro-Aktie rutscht ab

Ein überraschender Vorstandswechsel belastet den Kurs des Onlinebrokers. Der stellvertretende Vorstandschef Chahrour gehörte zu den jüngsten Finanzchefs in Deutschland.

Bei Onlinebrokern geht es mittlerweile nicht mehr nur um Aktien. (Foto: Trade Republic) Onlinebroker

Düsseldorf Der Onlinebroker Flatexdegiro hat im ersten Halbjahr Kunden hinzugewonnen, die Zahl der Transaktionen über die Plattform war allerdings rückläufig. Die Aktie stürzte am Dienstag an der Frankfurter Börse zwischenzeitlich über acht Prozent ab, weil der stellvertretende Vorstandschef Muhamad Chahrour den Onlinebroker zum Ende des Jahres verlässt. Er gehörte zu den jüngsten Finanzchefs in Deutschland.

Chahrour professionalisierte das Finanzwesen im Unternehmen, führte es in den Kleinwerteindex SDax und trieb die Expansion in Europa und die Übernahme von Degiro voran. Der mittlerweile 37-jährige Manager hatte die Position des stellvertretenden Vorstandschefs und Leiters des Tagesgeschäfts (COO) erst zum 1. Januar übernommen.

Im vergangenen Jahr hatte die deutsche Finanzaufsicht Bafin den Onlinebroker einer Sonderprüfung unterzogen und dabei Mängel in der Organisation und der Unternehmensführung festgestellt. Daraufhin hatte Flatexdegiro den Vorstand umgebaut und erweitert.

