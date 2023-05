Fuchs-Petrolub-HV 2023 Wie viel Dividende bringt die Aktie von Fuchs-Petrolub?

Fuchs Petrolub lädt seine Aktionäre zur Hauptversammlung 2023. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur HV und zur Fuchs-Petrolub-Dividende 2023.

Wann ist die Fuchs-Petrolub-Hauptversammlung 2023?

Die Hauptversammlung wird am 3. Mai 2023 abgehalten.

Wie hoch ist die Fuchs-Petrolub-Dividende 2023?

Vorstand und Aufsichtsrat von Fuchs Petrolub schlagen für das vergangene Geschäftsjahr eine Erhöhung der Dividende um vier Prozent auf 1,07 Euro vor. Stimmt die Hauptversammlung dem Dividendenvorschlag zu, wäre das die 21. Dividendenerhöhung in Folge.

Wie hoch war die Fuchs-Petrolub-Dividende 2022?

Die Aktionäre der Fuchs Petrolub haben für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 1,02 Euro je Stammaktie und 1,03 Euro je Vorzugsaktie beschlossen.

Wann zahlt Fuchs Petrolub die Dividende 2022?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am Montag, den 8. Mai 2023, an die Depotbanken ausgezahlt werden. Im Dividendenkalender finden Sie alle Termine der Unternehmen im Dax, MDax und SDax.

Wann notiert die Fuchs-Petrolub-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Fuchs-Petrolub-Aktie.

Bis wann muss ich Fuchs-Petrolub-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Fuchs-Petrolub-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 3. Mai 2023, gekauft worden sein.

Aktuelles zu Fuchs-Petrolub

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub ist mit einem Umsatz- und Gewinnplus ins neue Jahr gestartet. Eigentlich hat das Unternehmen mit der hohen Inflation – insbesondere den gestiegenen Rohstoffkosten – zu kämpfen. Doch die vom Konzern vorgenommenen Preiserhöhungen würden wirken, sagte Unternehmenschef Stefan Fuchs vergangene Woche. So verdiente Fuchs Petrolub in den ersten drei Monaten unter dem Strich neun Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, der Gewinn nach Steuern betrug 73 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs um 16 Prozent auf 936 Millionen Euro.

Mehr: Dividendenkalender 2023 – Diese Dax-Unternehmen zahlen Dividenden