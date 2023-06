Vorstände und Aufsichtsräte waren im Mai beim Handel mit Aktien der eigenen Firmen nicht sonderlich aktiv. Bei drei großen Unternehmen griffen sie aber massiv zu.

Auch Vorstände und Aufsichtsräte handeln mit den Aktien der eigenen Unternehmen. (Foto: dpa) Händler an der Frankfurter Börse

Frankfurt Der Mai war am deutschen Aktienmarkt kein Wonnemonat. Deutschlands Leitindex Dax stellte zwar zwischenzeitlich mit 16.331 Punkten ein neues Rekordhoch auf, verlor aber bis Monatsende unter dem Strich knapp 1,2 Prozent. Auch bei Deutschlands Vorständen war die Kauflaune mit Blick auf die Aktien der eigenen Unternehmen „nicht sonderlich ausgeprägt“, wie Olaf Stotz, Professor an der Privatuniversität Frankfurt School of Finance & Management, sagt.

Stotz wertet für das Handelsblatt jeden Monat die Handelsaktivitäten der Führungskräfte aus und berechnet so das Insiderbarometer. Er beobachtet, dass der Optimismus der Vorstände und Aufsichtsräte gesunken ist. Auffällig ist aber, dass im Mai Insider bei gleich drei Dax-Konzernen Aktien gekauft haben. Dass in der Liste der größten Insiderkäufe so viele Unternehmen aus dem deutschen Leitindex auftauchen, ist eher selten.

