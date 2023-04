Merck-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die Merck-Aktie?

Der Pharma- und Chemiekonzern Merck hält die ordentliche Hauptversammlung ab. Wir beantworten Ihnen alle wichtigen Fragen zur Merck-HV und Dividende 2023.

Wann findet die Merck-Hauptversammlung 2023 statt?

Die Merck-Hauptversammlung wird am 28. April 2023 abgehalten.

Wie hoch ist die Merck-Dividende 2023?

Auf der Hauptversammlung 2023 der Merck KGaA wird den Aktionären für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 2,20 Euro je Aktie vorgeschlagen.

Wie hoch war die Merck-Dividende 2022?

Die Dividende 2022 für das Geschäftsjahr 2021 lag bei 1,85 Euro.

Wann zahlt Merck die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 4. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden.

Wann notiert die Merck-Post-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Bis wann muss ich 2023 Merck-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Merck-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 28. April 2023, im Depot liegen.

Aktuelles zu Merk

Merck zählt zu den Aufsteigern in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn konnte das Unternehmen im vergangenen Jahr kräftig zulegen. Doch der Handelsblatt-Bilanzcheck zeigt: Für Merck wird die Luft für weiteres Wachstum dünner.

So profitierte das Unternehmen in den vergangenen Jahren von verschiedenen Sonderfaktoren, die nun nachlassen – oder sich gar umkehren. Darunter die stark erhöhte Nachfrage nach pharmazeutischen Produkten und Laborausrüstung im Zuge der Coronapandemie. Mit 90 Prozent Wertzuwachs in den letzten fünf Jahren hat Merck Konkurrenten wie Bayer oder BASF zwar in den Schatten stellen können, seit Jahresbeginn 2023 gehört die Merck-Aktie mit acht Prozent Kursverlust allerdings zu den Verlieren im Dax.

Mehr: Merck treibt Verkauf von Pigmentgeschäft angeblich erneut voran