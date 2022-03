Bond-Emission Wieso Profiklubs wie Schalke 04 auf Anleihen setzen

Schalke 04 löst eine alte Anleihe mit der Emission eines neuen Bonds ab. Das Investment wird stattlich verzinst – Experten sehen aber auch Risiken.

Schalke-Fans beim Heimspiel

Düsseldorf In einer Zeit mehrjähriger Nullzinsen lassen die Rahmenbedingungen aufhorchen: eine Anleihe, die mit 5,5 Prozent pro Jahr verzinst wird, dazu eine Bonuszahlung von zwei Prozent, wenn der FC Schalke 04 bis zum Sommer 2026 wieder erstklassig spielt. Für umgetauschte Anleihen gibt es ebenfalls einen kleinen, ergänzenden Bonus. Wäre da nicht nur das sportliche wie wirtschaftliche Risiko.

Der FC Schalke, einer der traditionsreichsten Fußballvereine Deutschlands und aktuell Tabellenfünfter der Zweiten Bundesliga, hat eine neue Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 34,1 Millionen Dollar aufgelegt. Die Zeichnungsfrist für Investoren und Fans beginnt an diesem Freitag und endet am 8. April.

Auf frisches Geld ist Schalke weiterhin dringend angewiesen. Neben den sportlichen Baustellen will der Verein seine finanzielle Sanierung zügig vorantreiben. Zwar haben sich die wichtigsten Kennzahlen trotz Abstiegs im vergangenen Jahr überraschend deutlich verbessert, wie der am Dienstag veröffentlichte Geschäftsbericht zeigt (siehe Grafik). Diverse Sparmaßnahmen haben zumindest die Tendenz spürbar verbessert. Auch in der Kommunikation ist der neue Schalker Vorstand weitaus transparenter als in der Vergangenheit.

Doch den Verein drücken noch immer extrem hohe Verbindlichkeiten von 183,5 Millionen Euro. Knapp 100 Millionen Euro entfallen dabei auf Anleihen und Schulden bei Banken. Unterm Strich steht für 2021 ein Verlust von knapp 18 Millionen Euro nach 52,6 Millionen minus im Vorjahr. Die anhaltende Pandemie und der Abstieg aus der Ersten Bundesliga lasten auf den Erlösen – etwa aus der TV-Vermarktung oder dem Spielbetrieb – und verschärfen die ohnehin angespannte finanzielle Situation noch einmal deutlich.

Im Wertpapierprospekt ist sogar die Rede davon, dass sich die wirtschaftliche Lage ohne eine zeitnahe Rückkehr in die Erste Bundesliga „bis hin zur Existenzgefährdung“ verschlechtern könnte und „gegebenenfalls zur Insolvenz führt“. Dabei handelt es sich um ein extrem negatives Szenario. Doch die Risikofaktoren insgesamt relativieren das hohe Zinsniveau.

Ohnehin haben fußballbezogene Produkte, Aktien wie Anleihen, am Kapitalmarkt einen schwierigen Stand. Auch die allermeisten Experten äußern sich skeptisch. Die Wertentwicklung der Anleihe ist allgemein geprägt von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, die wiederum stark abhängig ist von dem sportlichen Erfolg.

Dennoch wählen immer wieder Profiklubs den Weg über den Anleihemarkt. Ein Schritt, der auf den ersten Blick überraschend wirken mag, da der klassische Bankkredit in der Regel günstiger und mit deutlich weniger kommunikativem Aufwand verbunden ist. Aufgrund der vielerorts angespannten finanziellen Lage seien Bonds mittlerweile aber eine notwendige Alternative, heißt es in Finanzkreisen.

„Die verstärkten Risikoauflagen für Banken machen klassische Bankkredite sehr teuer oder gar unmöglich“, sagt Christoph Breuer, Sportökonom an der Deutschen Sporthochschule Köln. Ein weiterer Punkt, der für Anleihen spricht: „Eigenkapitalfinanzierung ist wegen der Mitbestimmung bei Fans und Vorstand gleichermaßen unbeliebt.“

Hinzu kommt der emotionale Faktor. Auch Fans und Sympathisanten eines Fußballklubs zeichnen oftmals Anleihen – und das vor allem wegen der Verbundenheit mit dem Verein und nicht aufgrund von Renditeaspekten. „Sie akzeptieren Zinssätze, die das Risiko nicht hinreichend widerspiegeln“, führt Breuer aus.

Im vergangenen Jahr etwa legte der Bundesliga-Traditionsverein Werder Bremen eine Mittelstandsanleihe auf. Da Werder parallel zur Emission der Anleihe aber kaum noch ein Spiel gewann und in der Folge nach 41 Jahren aus der Ersten Bundesliga abstieg, lag das eingesammelte Kapital unter dem erhofften Niveau. Hertha BSC Berlin und der Hamburger SV haben ebenso bereits Anleihen platziert.

Schalke verschafft sich mehr Zeit für Sanierung

Auch die Schalker blicken auf eine mehrjährige Erfahrung auf dem Bondmarkt zurück. Das Instrument der Anleihe sei ein „wichtiger, langfristiger Baustein unserer Unternehmensfinanzierung“, sagt Christina Rühl-Hamers, Finanzvorständin der Schalker, dem Handelsblatt. „Wir haben dort die Möglichkeit, eine ganz heterogene Zielgruppe anzusprechen.“

Die neue Anleihe ist bereits die fünfte. Erneut wird eine auslaufende – diesmal für 2023 – durch die Emission einer neuen Anleihe refinanziert. So war es 2016 und auch im sportlich wie wirtschaftlich schwarzen Jahr 2021.

Breuer hingegen sieht in der fortlaufenden Ablösung einen Beleg „für eine strukturelle Unterfinanzierung des Klubs“. Das Vorgehen zeige, dass es nicht gelingt, die Finanzlücke zu schließen. „Stattdessen wird das Tagesgeschäft weiter auf Pump finanziert.“

Die Finanzvorständin legt wert auf eine offene und direkte Kommunikation. (Foto: dpa) Christina Rühl-Hamers

Schalke plant durch die neue Anleihe mit Einnahmen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Bleibt ein entsprechend großer Differenzbetrag, muss der dann im Jahr 2023 an die Investoren zurückgezahlt werden, die auf einen Umtausch verzichtet haben. „Wir sehen uns grundsätzlich für jedes Szenario mit Handlungsoptionen ausgestattet“, sagt Rühl-Hamers. „Die ersten Reaktionen waren sehr positiv.“

Schalke schafft sich folglich mehr Zeit, um die Sanierung des Klubs voranzutreiben. Dieses Vorhaben wiederum steht und fällt mit dem baldigen Wiederaufstieg in die Erste Bundesliga – aus Investorensicht am besten noch in der laufenden Saison.

