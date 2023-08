Kryptobörse 1.000 Telefonate mit Reportern trotz Hausarrest: FTX-Gründer muss wieder in Haft

Bankman-Fried soll versucht haben, Zeugen einzuschüchtern – durch Telefonate und geheime Nachrichten. Der FTX-Gründer musste die elterliche Villa verlassen und sitzt nun in einem berüchtigten Gefängnis ein.

Der FTX-Gründer muss im Gefängnis auf seine Haftstrafe warten. (Foto: Reuters) Sam Bankman-Fried

New York Der Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, muss wegen Verstößen gegen Kautionsauflagen im Gefängnis auf seinen Prozess warten. US-Bezirksrichter Lewis Kaplan folgte bei einem Gerichtstermin am Freitag dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die Kautionsentscheidung zurückzuziehen, weil Bankman-Fried versucht habe, Zeugen einzuschüchtern. Seine Verteidigung kündigte Berufung an.

Der Beschuldigte habe immer wieder rote Linien übertreten, erklärte Kaplan. „Es besteht Grund zu der Annahme, dass der Angeklagte mindestens zweimal versucht hat, Zeugen zu manipulieren.“

Der Richter lehnte einen Antrag der Verteidigung ab, Bankman-Frieds Inhaftierung bis zum Einspruch gegen den Entscheid aufzuschieben. Bankman-Fried wurde im Anschluss an die Anhörung in Handschellen abgeführt.

Dem 31-Jährigen wird Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. So habe er gewaltige Summen von Anlegern von seiner Plattform abgezweigt und damit Luxusimmobilien gekauft, Spenden an Politiker getätigt und riskante Finanzgeschäfte abgewickelt.

