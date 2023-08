Kryptobörse 1000 Telefonate mit Reportern trotz Hausarrest: FTX-Gründer muss wieder in Haft

1000 Telefonate mit Reportern trotz Hausarrest: FTX-Gründer muss wieder in Haft

Bankman-Fried soll versucht haben, Zeugen einzuschüchtern. Der FTX-Gründer musste die elterliche Villa verlassen und sitzt nun in einer der härtesten Haftanstalten in New York.

11.08.2023 Update: 12.08.2023