 Rohstoffe: Der Nickelmarkt kehrt langsam zur Normalität zurück

Auch asiatische Marktteilnehmer können seit diesem Montag an der Londoner Metallbörse wieder Nickel handeln. Das Vertrauen dürfte aber nur langsam zurückkommen.

Nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sorgten sich Marktteilnehmer um Lieferengpässe bei Nickel. Die Preise schossen daraufhin in die Höhe. (Foto: Bloomberg) Händler an der Londoner Metallbörse

Düsseldorf Die Londoner Metallbörse (LME) hat den Handel mit Nickel am Montag wieder um 1 Uhr lokaler Zeit eröffnet. Sie kehrt damit zu ihren ursprünglichen Öffnungszeiten zurück.

Gut ein Jahr lang war am wichtigsten Transaktionsplatz für den Rohstoff Nickel der Handel nur zwischen 8 und 17 Uhr möglich. Mit der Rückkehr zu 1 bis 17 Uhr passt die LME ihre Handelszeiten wieder so an, dass Nickel auch zur Hauptzeit in Asien gehandelt werden kann.

Die LME hatte den Handelszeitraum nach schweren Turbulenzen Anfang März 2022 reduziert. Drei Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und kurz nach der Einführung erster Handelssanktionen fürchteten die Märkte damals Lieferengpässe bei dem Rohstoff Nickel, der unter anderem für die Veredelung von Stahl und bei der Herstellung von Elektroauto-Batterien gebraucht wird. Russland ist einer der weltgrößten Exporteure des Metalls, das global ohnehin knapp ist. Volkswagen gehört zu den größten Nickelabnehmern.

