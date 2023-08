Börse Asien Anleger in Asien bleiben vor neuen Inflationszahlen vorsichtig

Anlegerinnen und Anleger halten sich angesichts anstehender Inflationszahlen zurück. Fehlende Details zu Konjunkturhilfen belasten die chinesischen Börsen.

Finanzmärkte in Japan

Singapur, Frankfurt An den asiatischen Börsen sind die Anleger vor mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus den USA und China zurückhaltend in die Woche gestartet. In China rechnen Analysten mit weiteren Anzeichen für eine Deflation.

Auf die Stimmung drückte zudem das Ausbleiben von Details zu den angekündigten Konjunkturmaßnahmen. Die angekündigten Schritte zur Ankurbelung des Konsums waren zudem hinter den Erwartungen der Anleger zurückgeblieben. Auch die schwächelnde Auslandsnachfrage werde im dritten Quartal weiter eine Belastung darstellen, sagte Carlos Casanova, Ökonom bei Union Bancaire Privée.

Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gaben rund ein Prozent nach. Zu den größten Verlierern gehörten erneut Immobilienaktien.

Angesichts der schwachen Marktstimmung gab Hua Hong Semiconductor beim Börsendebüt in Shanghai einen Großteil der anfänglichen Kursgewinne wieder ab. Die in Hongkong notierten Titel von Chinas zweitgrößtem Chip-Fertigungsbetrieb brachen um rund zehn Prozent ein.

In Tokio hellten positiv aufgenommene Unternehmenszahlen im Handelsverlauf die Stimmung auf. Der Nikkei-Index machte anfängliche Verluste wett und ging 0,2 Prozent fester mit 32.255 Punkten aus dem Handel. „Unternehmen wie die Automobilhersteller haben ihre Aussichten angehoben“, sagte Shuji Hosoi, Stratege bei Daiwa Securities.

