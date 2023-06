Börse Asien Asiatische Aktien geben wegen Zinserhöhungsängste nach

Anleger befürchten, dass die Fed ihren Leitzins nach einer Pause Anfang des Monats noch einmal erhöhen könnte. Die Indizes in Japan fielen im Verlauf ins Minus.

Anleger verhalten sich vorsichtig. (Foto: Reuters) Nikkei

Singapur Asiatische Aktien geben wegen der Sorge um weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank nach. Der Vorsitzende Jerome Powell signalisierte am Donnerstag, dass die US-Notenbank ihre geldpolitische Straffungskampagne nach einer Pause Anfang des Monats wahrscheinlich wieder aufnehmen werde. „Wir haben eine Sitzung abgehalten, in der wir uns nicht bewegt haben“, sagte Powell bei einer Veranstaltung der spanischen Zentralbank in Madrid. „Wir erwarten, dass das moderate Tempo der Zinsentscheidungen fortgesetzt wird.“

Im Laufe der Woche zeichneten Daten ein Bild einer robusten US-Wirtschaft. Die haben die Sorgen vor einer drohenden Rezession etwas abgeschwächt. Die Daten „werden die Händler dazu veranlassen, eine größere Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen durch die Fed in Betracht zu ziehen“, sagte Ryan Brandham, Leiter der Abteilung für globale Kapitalmärkte in Nordamerika bei Validus Risk Management.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent tiefer bei 33.059 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 2279 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,4 Prozent.

