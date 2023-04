Börse Asien Buffett treibt die Kurse in Japan an – Inflation in China sinkt auf 18-Monats-Tief

Warren Buffett will seine Investments in Japan aufstocken. Auch die Hoffnung auf weiter niedrige Zinsen hebt die Stimmung an den Märkten.

Tokio, Hongkong Hoffnungen auf weiter niedrige Zinsen in Asien haben die Börse in Japan am Dienstag beflügelt. Die Anleger wurden von der Zuversicht getragen, dass die Zentralbanken in der Region ihre Zinserhöhungszyklen unabhängig von den Maßnahmen der US-Notenbank Fed weiter aussetzen oder beenden werden.

So sagte der neue Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, in seiner Antrittsrede, dass es angemessen sei, an der ultralockeren Geldpolitik vorerst festzuhalten. Dazu behielt die Notenbank von Südkorea bei ihrem Entscheid am Dienstag ihre Zinssätze zum zweiten Mal infolge bei.

Analyst Gary Ng von der Natixis Corporate and Investment Bank erläuterte, in Asien sei man bei Zinserhöhungen vorsichtiger, da die Entschlossenheit der Volkswirtschaften, das Wachstum zu erhalten, Sorgen um die Eindämmung der Inflation überwiege, die in den USA und Europa ein größeres Problem darstellten.

