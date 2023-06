Börse Asien Gewinnmitnahmen setzen japanischer Börse zu

Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell sorgen für schlechte Laune bei den Anlegern in Japan. Auch Kursverluste bei Techwerten ziehen den Nikkei ins Minus. In China und Hongkong ist Feiertag.

Die Anleger in Asien schauen skeptisch in Richtung USA. (Foto: Getty Images News/Getty Images) Börse Shanghai

Tokio Gewinnmitnahmen haben den japanischen Aktienmarkt zum Wochenschluss auf Talfahrt geschickt. Der Nikkei-Index verlor bis zu 2,1 Prozent auf 32.575 Zähler. In den vergangenen Wochen hat der Nikkei-Index einen Höchststand nach dem anderen markiert, seit Jahresbeginn kommt er auf ein Plus von rund 27 Prozent. Der breiter gefasste Topix gab 1,6 Prozent nach. Die chinesische Börse blieb wegen eines Feiertags geschlossen. Insgesamt war die Stimmung an den asiatischen Aktienmarkten eher verhalten. Die in vielen Ländern weiter steigenden Zinsen blieben den Investoren ein Dorn im Auge. US-Notenbank-Chef Jerome Powell sagte am Donnerstag vor dem Banken-Ausschuss, dass es angesichts der hartnäckigen Inflation in diesem Jahr "vielleicht noch zwei" Zinserhöhungen geben könnte. Spekulationen von Investoren auf baldige Lockerungen erteilte er eine Abfuhr. Zudem sorgten die zum Teil kräftigen Zinsanhebungen wie etwa in Großbritannien für Verunsicherung.

Zu schaffen machten dem Nikkei-Index am Freitag vor allem die schwächeren Tech-Aktien. Die Chipwerte Advantest und Tokyo Electron verloren rund sechs beziehungsweise vier Prozent.

In den vergangenen Wochen hatte die Hoffnung auf einen Boom bei der Künstlichen Intelligenz (KI) Tech-Aktien weltweit beflügelt. „Im Nikkei-Index sind einige Tech-Werte“, sagte Travis Lundy von Quiddity Advisors. „Wenn sie fallen, fällt auch der Nikkei.“

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 143,03 Yen und stagnierte bei 7,1779 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,8966 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0937 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 0,9809 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,2711 Dollar.

