Börse Asien Inflationsdaten aus China belasteten Asien-Börsen

Der Nikkei- und der Topix-Index rutschten am Donnerstag zunächst ins Minus und schlossen dann unverändert. Die chinesischen Börsen reagieren mit Verlusten auf Minus auf schwache Konjunkturzahlen.

Anleger warten auf die Bilanzen aus Japan. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Asien

Tokio Durchwachsene Firmenbilanzen haben die Anleger in Tokio am Donnerstag verunsichert. Der japanische Leitindex Nikkei trat bei 29.126 Punkten auf der Stelle, der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,1 Prozent.

Nach den Kursanstiegen in diesem Jahr sei es mittlerweile fraglich, ob die erreichten Bewertungsniveaus angemessen seien, sagte Nomura-Stratege Kazuo Kamitani. Vor diesem Hintergrund seien weitere Kurssteigerungen schwer zu schaffen. Auch der anhaltende Streit um die US-Schuldenobergrenze mache die Anleger vorsichtig.

Auf den Kursen in China lasteten Konjunktursorgen. Die Börse in Shanghai notierte 0,2 Prozent niedriger, in Hongkong ging es 0,7 Prozent abwärts.

Die Inflation in China ist durch die lückenhafte wirtschaftliche Erholung nach der Coronapandemie so langsam wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr gestiegen. Der Verbraucherpreise (VPI) zogen im April im Jahresvergleich um 0,1 Prozent an und kühlten sich gegenüber dem Anstieg von 0,7 Prozent im Vormonat ab.

Gleichzeitig beschleunigte sich die Deflation bei den Erzeugerpreisen, was die Schwierigkeiten der Hersteller unterstreicht, die nach der Aufhebung der Virus-Beschränkungen im Dezember auf einen Aufschwung hoffen. Der Erzeugerpreisindex (PPI) sank so schnell wie seit Mai 2020 nicht mehr und war den siebten Monat in Folge rückläufig.

Bei den Unternehmen stachen in Tokio die Aktien von Mazda Motor mit einem Minus von 2,7 Prozent hervor. Der Autohersteller hat aufgrund von Produktionsbeschränkungen die Umsatz- und Betriebsprognosen für das abgelaufene Geschäftsjahr gesenkt.

Sumitomo Metal Mining stürzten um 11,7 Prozent ab, nachdem die Gewinnprognose weit unter den Analystenschätzungen lag. Überzeugen konnte hingegen das Wachstum des Bildverarbeitungsunternehmens Fujifilm Holdings. Die Aktien gewannen 5,9 Prozent.

Mehr: US-Inflationsrate sinkt leicht auf 4,9 Prozent – Spekulationen um den weiteren Kurs der Fed