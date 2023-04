Börse Asien Konjunktursorgen bremsen asiatische Börsen aus

Anleger machen sich Sorgen über die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Erholung in China. Die wichtigsten chinesischen Indizes schlossen im Minus. In Japan gab es leichte Gewinne.

Anleger erwarten im Wochenverlauf wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA. (Foto: AP) Nikkei

Tokio, Singapur Konjunkturängste und ein vollgepackter Terminkalender in der neuen Woche haben die asiatischen Börsen am Montag ausgebremst. Die Börse in Shanghai und den CSI-Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verloren jeweils rund 1,5 Prozent auf 3266 und 3970 Punkte.

Anleger machten sich Analysten zufolge Sorgen über die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Erholung in China. „Vor allem die Ungewissheit über die Erholung des chinesischen Immobilienmarktes ist ein wichtiger Faktor, der den Markt derzeit bremst“, schrieb Qi Wang vom Fondsverwalter MegaTrust Investment. „Ich denke, die Investoren stellen sich die Frage, wie nachhaltig die Konsumstärke in der Volksrepublik wirklich ist, wenn sich diese Branche nicht erholt.“

