Zum dritten Mal in Folge verliert der Dax an Wert. Am Devisenmarkt bleibt die überraschende Zinserhöhung der türkischen Notenbank fast wirkungslos.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex hat am Dienstag zum dritten Mal in Folge im Minus geschlossen. Der Dax erreichte vormittags sein Tagestief von 15.691 Punkten, löste sich davon aber wieder und stieß fast in die Gewinnzone vor. Im Nachmittagshandel notierte der Dax unverändert gegenüber dem Vortagesschluss, hielt dieses Niveau jedoch nicht und schloss mit 15.773 Zählern, einem Minus von 0,3 Prozent.

Diese Börsenwoche ging erst mit dem Handelstag am Dienstag richtig los. Denn an der Wall Street wurde nach einem US-Feiertag am Montag, dem Labour Day, wieder gehandelt. Dieser Feiertag hinterließ auch seine Spuren an der Frankfurter Börse. Das Volumen der gehandelten Dax-Werte war laut Thomas Altmann vom Fondshaus QC Partners am Montag so niedrig wie zuletzt am Pfingstmontag.

