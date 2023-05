Der deutsche Leitindex stabilisiert sich auf dem Niveau von rund 15.800 Punkten. Eine charttechnische Marke rückt nun in den Fokus.

Düsseldorf Eine Woche nach seinem Rekordhoch ist der deutsche Leitindex Dax in seine alte Handelsspanne zurückgekehrt. Am Freitagvormittag liegt das Frankfurter Börsenbarometer 0,1 Prozent im Minus bei 15.784 Punkten.

Zwar sollen sich in den USA Präsident Joe Biden und sein republikanischer Gegenspieler Kevin McCarthy Medienberichten zufolge im Streit über eine Anhebung der Schuldengrenze einen großen Schritt nähergekommen sein. Anleger am deutschen Markt scheinen der Entwicklung aber nicht zu trauen.

Ob es wirklich zu einer Einigung kommt, bleibe abzuwarten, schrieb Analyst Chrisian Henke vom Broker IG. Erst kürzlich seien Äußerungen in diese Richtung an den Finanzmärkten mit dem Dax-Rekord gefeiert worden, „die Katerstimmung“ mit dem Rücksetzer in dieser Woche folgte prompt.

