Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag vorsichtig. Zwar fallen die Kurse nur leicht, doch Experten halten die Börse für anfällig.

Frankfurt Am Dienstag gibt der Dax zur Mittagszeit um 0,1 Prozent auf 16.060 Punkte nach. Zu den Tagesgewinnern zählen Vonovia mit plus drei Prozent, außerdem Adidas und Deutsche Börse mit jeweils etwas mehr als einem Prozent Plus. Auf der Verliererseite fallen Mercedes-Benz, MTU Aero Engines und Heidelberg Materials mit Abschlägen von eineinhalb bis knapp zwei Prozent auf.

Der deutsche Aktienmarkt erhält am Dienstag wenig Impulse durch neue Wirtschaftsdaten. Eine Ausnahme sind die deutschen Exportzahlen für Mai, die am frühen Morgen veröffentlicht wurden. Die Ausfuhren fielen überraschend, was als ein weiteres Zeichen für eine schlecht laufende Konjunktur verstanden werden kann.

Die Vorgaben von den asiatischen Märkten waren uneindeutig. Während der japanische Nikkei-Index rund ein Prozent verlor, bewegten sich die Börsenkurse in China und Hongkong geringfügig nach oben.

Anleger aus USA fehlen

