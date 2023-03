Dax aktuell Dax hat Jahreshoch im Visier – Experte: Grundlage für weitere Kursgewinne bereits gelegt

Vieles spricht für eine Fortsetzung des freundlichen Jahresauftakts, das Jahreshoch ist in Reichweite. Fällt es, könnte der Dax weiter Richtung 16.000 Punkte und Rekordhoch steigen.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt ist das Jahreshoch ist in Reichweite. Der Dax klettert in der ersten Handelsstunde um 0,2 Prozent nach oben und wird bei 15.610 Zählern gehandelt. Das bisherige Jahreshoch liegt bei 15.658 Zählern, außerbörslich gab es am Morgen bereits Kurse von 15.643 Punkten.

Damit folgt der deutschen Leitindex den freundlichen Vorgaben aus den USA vom vergangenen Freitag. Die drei großen US-Indizes sind nach Börsenschluss in Deutschenland weiter nach oben geklettert und lagen zum Handelsende zwischen 1,2 Prozent und zwei Prozent im Plus.

Für Jörg Scherer, Leiter technische Analyse bei HSBC Deutschland, ist bereits der Start für eine Fortsetzung des freundlichen Jahresauftakts gelegt. Er hielt vor dem Börsenstart dafür einen nachhaltigen Anstieg über die Marke von 15.540 Punkten für notwendig. Das hat der Dax mit dem heutigen Handelsauftakt geschafft.

