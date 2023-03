Dax aktuell Dax ist nach EZB-Zinsentscheid auf Richtungssuche – Kehrtwende bei den Anlageprofis dürfte Markt belasten

Viele professionelle Investoren haben den Kurssturz für neue Käufe genutzt. Doch sie dürften dem deutschen Leitindex nicht lange die Treue halten.

Düsseldorf , Nach der anfänglichen Feier am deutschen Aktienmarkt über das Rettungspaket für die Credit Suisse kehrt Ernüchterung ein. Die Entscheidung der EZB, die Zinsen um weitere 0,5 Prozentpunkte zu erhöhen, ließ den Dax zunächst 0,4 Prozent ins Minus rutschen. Doch nun läuft am Markt die Deutung über die Zinsentscheidung, was sich auch an den großen Kursschwankungen von 240 Punkten seit der Zinsentscheidung ablesen lässt. Am Donnerstagnachmittag notiert der deutsche Leitindex wieder 0,6 Prozent im Plus und wird bei 14.817 Punkten gehandelt. Beim heutigen Tageshoch, das bei 14.990 Punkten liegt, herrschte noch Feierstimmung.

Damit notiert das deutsche Börsenbarometer wieder über der wichtigen Marke von 14.800 Zählern, der gestrige Rutsch darunter war – bislang – nicht nachhaltig. Für Martin Utschneider, technischer Analyst der Privatbank Donner & Reuschel, steht fest: „Der heutige Tag wird zeigen, ob dieser Bruch auch nachhaltig sein wird.“