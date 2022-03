Dax aktuell Dax kann Gewinne zum Schluss nicht halten – US-Embargo lässt Ölpreis wieder steigen

Düsseldorf Nach zwei Handelstagen mit Ausverkaufsstimmung hat sich die Situation am deutschen Aktienmarkt am Dienstag etwas beruhigt. Der Dax schloss in einem wieder freundlicheren Marktumfeld unverändert bei 12.831 Punkten.

Dabei ging es für den Leitindex zwischenzeitlich wieder über die Marke von 13.100 Punkten. Im Zuge der wieder deutlich steigenden Ölpreise konnte der Dax seine Gewinne aber nicht halten. Immerhin hielten sich die Verluste diesmal in Grenzen. Die steigenden Rohstoffpreise hatten in den vergangenen beiden Tagen vorübergehend für einen Kurssturz um mehr als 1000 Zähler gesorgt.

Auch im Dienstagshandel lagen Maximum und Minimum weit auseinander: bei rund 430 Zählern, nach mehr als 700 Punkten am Montag. Die jüngste Entwicklung lässt Hoffnung aufkommen, dass der Dax nun einen ersten Boden bildet. Der Handelsverlauf gibt erste Indizien, dass die Zahl der Verkäufer allmählich nachlässt, die ihre Aktien ohne Rücksicht auf Verluste oder Bewertungen einfach auf den Markt werfen.

So wurde beispielsweise das am Vortag erreichte Jahrestief von 12.438 nicht mehr unterschritten. Diese Marke ist für die Unterseite relevant: Jede Notierung darunter wäre ein Zeichen von Schwäche und könnte eine weitere Ausverkaufswelle auslösen.

Auf der Oberseite befindet sich mit 13.150 Zählern das Tageshoch von Montag. Der Dax schaffte es in der Folge nicht ganz zurück auf dieses Niveau, aber zumindest in die Nähe. Selbst ein kurzfristiger Anstieg über diese Marke wäre überraschend und würde so manchen Shortseller, der auf fallende Dax-Kurse gesetzt hat, ins Grübeln bringen.

Ein Blick zurück auf die größeren Bodenbildungen in der Vergangenheit zeigt: Solch ein Prozess dauert ein paar Handelstage. Beim Coronacrash Mitte März 2020 gab es am 16. März mit 8255 Punkten den absoluten Tiefpunkt. Unter hohen Schwankungen wurde dieses Niveau fünf weitere Handelstage getestet, ohne aber unterschritten zu werden. Erst am 24. März 2020 folgte die Trendwende mit wieder nachhaltigen Kursen über 9000 Punkten. Damals beendete der Leitindex den Handelstag mit 9700 Zählern.

Ähnlich endete die letzte große Korrektur vor dem Ukrainekrieg, die Ende Oktober/Anfang November 2020 stattfand. Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl und der Bekanntgabe des ersten Coronaimpfstoffs rutschte der Leitindex auf 11.457 Punkte ab. Drei Handelstage lang war diese Marke das Maß aller Dinge. Am dritten Tag gab der Index sogar weiter nach, mit plötzlich 11.450 Zählern waren sogar weitere Kursverluste wahrscheinlich. Doch es war der Auftakt für eine ungebremste Rally bis Ende 2021.

Beide Bodenbildungen und die aktuelle Situation im Ukrainekrieg haben eine wichtige Gemeinsamkeit: Ausverkaufsstimmung bei den Anlegern. Die Indikatoren der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment notieren auch derzeit auf einem extrem negativen Niveau, die als Kontraindikatoren eine bevorstehende Bodenbildung signalisieren. Das Fünf-Wochen-Sentiment hat bereits den Wert von Ende Oktober 2020 unterschritten, liegt aber noch über den Werten während des Coronacrashs.

Auch für die technischen Analysten von HSBC Deutschland ist die aktuelle Marktphase nicht nur von der Psychologie dominiert. „Der Dax befindet sich möglicherweise inzwischen in einer Übertreibungsphase“, urteilen die Experten. Sie erwarten dennoch keine kurzfristige Gegenbewegung. „Vielmehr geht es zunächst darum, ein neues Marktgleichgewicht zu finden“, meint Jörg Scherer von HSBC Deutschland.

Ölpreise steigen deutlich

Das beschlossene US-Importverbot für russisches Erdöl beschleunigt den Preisanstieg der Sorten Brent und WTI. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet am Dienstagabend rund 132 Dollar, ein Plus von 7,4 Prozent. Die US-Sorte WTI steigt ebenfalls um mehr als sieben Prozent auf mehr als 128 Dollar. Beide Sorten erreichen aber nicht mehr ihre Mehrjahreshochs vom Vortag.

Am Montag kostete Brent-Öl mehr als 139 Dollar – der höchste Stand seit dreizehn Jahren. Anschließend folgte eine Berg- und Talfahrt. WTI stieg zwischenzeitlich auf 130,50 Dollar.

Die meisten Experten erwarten auf kurze Sicht einen anhaltenden Preisauftrieb. „Wenn der Krieg nicht aufhört, können die Preise für Brent auf 156 bis 185 Dollar pro Barrel steigen“, sagt etwa Rohstoffexperte Ajay Kedia von Kedia Commodities.

Londoner Metallbörse setzt Handel mit Nickel aus

Der Preis für Nickel entzog sich am Dienstag jeder Kontrolle. Das zur Stahl-Herstellung benötigte Metall verbuchte einen Rekord-Kurssprung von 111 Prozent und war mit 101.365 Dollar je Tonne so teuer wie nie. Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann machte neben den Spekulationen auf Lieferengpässe einen sogenannten Short Squeeze hierfür verantwortlich. Einige Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt hätten, seien offenbar vom Ukrainekrieg auf dem falschen Fuß erwischt worden. Die Metallbörse LME setzte den Handel mit Nickel vorerst aus.

Wegen des Kriegs Russlands gegen die Ukraine suchen immer mehr Anleger Zuflucht im „sicheren Hafen“ Gold. Das Edelmetall gewann mehr als drei Prozent und stieg auf 2064 Dollar. Das war der höchste Kurs seit anderthalb Jahren.

Kaufen Hedgefonds Global-Fashion-Aktien zurück?

Die zu Wochenbeginn schwachen Versicherer- und Bankentitel mischten bei der Markterholung ganz vorne mit: Munich Re war mit einem Plus von mehr als fünf Prozent zweitstärkster Dax-Wert nach Siemens Energy. Allianz und Deutsche Bank gewannen mehr als 2,5 Prozent. Im MDax legten Commerzbank sowie Hannover Rück jeweils vier Prozent zu. Auch andere europäische Geldhäuser waren gefragt.

Im Kleinwerteindex SDax lagen wie bereits am Vortag die Papiere aus dem Bereich erneuerbare Energien weit vorn: SMA Solar, Encavis, Nordex und die am Montag noch schwache Verbio-Aktie gewannen zwischen 7,3 und 15 Prozent.

SDax-Spitzenreiter war der Onlinemodehändler Global Fashion Group, der mit einem Kursplus von mehr als 22 Prozent auf knapp zwei Euro eine fulminante Erholungsrally hinlegte und zumindest den Vortagsverlust mehr als ausbügelte. Seit dem Rekordhoch Anfang 2021 summieren sich die Verluste aber immer noch auf fast 90 Prozent. Das Unternehmen war im vergangenen Jahr trotz einer Umsatzsteigerung noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht und traut sich wegen des Kriegs in der Ukraine keinen konkreten Ausblick für 2022 zu.

Diese Rally dürfte auch ein Signal für Hedgefonds gewesen sein, Gewinne mitzunehmen. Denn zuletzt spekulierten drei Hedgefonds auf fallende Kurse bei dem Onlinemodehändler. Ihre sogenannte Leerverkaufsquote betrug zuletzt rund zwei Prozent der frei handelbaren Aktien.

Diese Hedgefonds, auch Shortseller genannt, wetten mit „Leerverkäufen“ auf fallende Kurse. Dafür leihen sie sich gegen eine Gebühr Aktien und verkaufen diese in der Hoffnung, sie vor dem Rückgabetermin günstiger zurückkaufen zu können. Die Differenz ist der Gewinn. Steigt die Aktie unerwartet, machen die Hedgefonds Verlust.

Blick auf die Einzelwerte

Schaeffler: Der Auto- und Industriezulieferer verzichtet wegen des Kriegs in der Ukraine auf eine Prognose. Es sei derzeit nicht möglich, eine fundierte Vorhersage für das Geschäftsjahr 2022 abzugeben, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Schaeffler werde die weitere Entwicklung und die direkten und indirekten Auswirkungen genau beobachten und einen Ausblick geben, sobald das möglich sei. Die Aktie stieg aber um 7,6 Prozent.

Uniper: Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper vollzieht angesichts der russischen Invasion in die Ukraine in seinem Russlandgeschäft eine Kehrtwende. Uniper wird keine neuen Investitionen in Russland tätigen. Auch an die russische Kraftwerkstochter Unipro würden vorerst keine Mittel überwiesen. Der Ende letzten Jahres eingeleitete Prozess zur Veräußerung von Unipro werde vorerst gestoppt und sobald wie möglich wieder aufgenommen. Zudem werde Uniper eine Wertminderung seiner Darlehen an die Nord Stream 2 AG in Höhe von 987 Millionen Euro vornehmen. Die Aktie legte zeitweise um fast sieben Prozent zu, gab ihre Gewinne im Laufe des Tages wieder ab.

BASF: Die Aktie verteuerte sich um zwei Prozent. Die Deutsche Bank hat das BASF-Papier von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel von 90 auf 64 Euro gesenkt. Auch wenn die Aktie des Chemieunternehmens sehr werthaltig sei, so nehme der Gegenwind dennoch zu und zugleich gebe es für die kommenden zwölf Monate keine Kurstreiber.

