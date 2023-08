Seit Anfang August bewegt sich der deutsche Leitindex in einer Spanne von rund 600 Punkten. Auf welche Marken Anleger dabei achten sollten.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt konnte der Leitindex am Donnerstag wieder über die Marke von 16.000 Zählern klettern. Im Mittagshandel erreicht das Börsenbarometer ein Tageshoch von 16.002 Zählern, ein Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss.

Enttäuschende Inflationsdaten verhinderten weitere Kursgewinne. Die Verbraucherpreise im Euroraum schwächten sich trotz der Serie von Zinserhöhungen der EZB überraschend nicht weiter ab. Die Inflation stieg im August um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten hingegen mit einem Rückgang auf 5,1 Prozent gerechnet. Auch im Juli hatte die Teuerung bei 5,3 Prozent gelegen, nach 5,5 Prozent im Juni.

Die Kernrate, in der die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise sowie Alkohol und Tabak ausgeklammert bleiben, ging allerdings auf 5,3 Prozent nach einem Vormonatswert von 5,5 Prozent zurück. Die Europäische Zentralbank (EZB) achtet genau auf diese Rate. Denn sie gilt als wichtige Messgröße für die zugrundeliegenden Inflationstrends.

