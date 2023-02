Dax aktuell Dax legt mehr als 250 Punkte zu – Welche Marke jetzt wichtig ist

Die aktuelle Entwicklung am Aktienmarkt bestätigt eine alte Börsenregel: Kurse steigen „an einer Wand voller Zweifel“. Das lässt auf einen Test des Jahreshochs hoffen.

Düsseldorf Nach einer vierwöchigen Seitwärtsphase steht beim deutschen Leitindex zum Wochenauftakt eine Richtungsentscheidung an. Der Dax hatte am vergangenen Freitag seine jüngste Handelsspanne nach unten verlassen, was die Angst vor weiteren Verlusten schürte. Doch diese Angst ist vorbei. Das Frankfurter Börsenbarometer notiert bei 15.468 Punkten, ein Plus von 1,7 Prozent oder umgerechnet 260 Zählern.

Nahezu den gesamten Februar hatte sich der Dax in einer Handelsspanne von rund 400 Punkten seitwärts bewegt: Seit dem 2. Februar lag er in einer Spanne zwischen dem bisherigen Jahreshoch mit 15.658 Punkten auf der Ober- und 15.246 Zählern auf der Unterseite, ehe die Schlussauktion am vergangenen Freitag den Leitindex bis auf 15.162 Punkte abrutschen ließ. Der Handel am Freitag endete bei 15.210 Zählern.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen