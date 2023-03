Bankenaktien legen wieder zu, auch einige Immobilienwerte erholen sich. Ein wichtiges Konjunkturbarometer steigt zum sechsten Mal in Folge an.

Düsseldorf Am Mittwoch ging es für den Dax weiter aufwärts. Am Morgen notiert der Leitindex 0,9 Prozent im Plus bei 15.280 Punkten. „Der Markt scheint auf den nächsten Impuls zu warten“, sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke.

Der Dax zeige Anzeichen einer Erholung, aber es sei noch zu früh, um von einer nachhaltigen Trendwende zu sprechen, sagt Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Der Markt dürfte wahrscheinlich erst mit guten Nachrichten zur Inflation einen Angriff auf die charttechnisch wichtige Marke von 15.300 Punkte wagen – „oder eben auch nicht, wenn die Hoffnungen enttäuscht werden.“

Am Dienstag hatte der Dax seine anfänglich deutlichen Gewinne wieder abgegeben und 0,1 Prozent im Plus bei 15.142 Punkten geschlossen.

Unter Druck standen am Dienstag vor allem Immobilienwerte. TAG Immobilien, LEG Immobilien, Vonovia und Aroundtown verloren zwischen 4,4 und 12,6 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen