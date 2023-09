Investoren sehen eine wachsende Wahrscheinlichkeit dafür, dass die EZB die Zinsen doch noch weiter erhöht. Dass der Dax dennoch eine wichtige Marke verteidigt, zeigt Stärke.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt schickt sich der Leitindex Dax am Freitag an, seine fünftägige Verlustserie zu beenden. Das Frankfurter Börsenbarometer liegt am Vormittag 0,2 Prozent im Plus bei 15.754 Punkten. Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax noch bei 15.947 Zählern notiert.

Momentan sind es vor allem Konjunktursorgen, die die Kurse belasten. Am Freitag schloss sich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) anderen führenden Instituten an und gab einen pessimistischeren Ausblick ab als noch im Frühsommer. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte 2023 in Deutschland mit 0,4 Prozent doppelt so stark schrumpfen wie bislang vorhergesagt, heißt es in der Herbstprognose. Für 2024 und 2025 sei dann ein Wachstum von jeweils 1,2 Prozent zu erwarten

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen