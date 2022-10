Dax aktuell Dax schließt deutlich im Plus – Privatanleger bereiten sich auf Kursrutsch im November vor

Düsseldorf Der deutsche Leitindex hat sich am Mittwoch klar über der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten behauptet. Bis zum Handelsschluss stieg der Dax um weitere 1,1 Prozent auf 13.195 Punkte. Bereits am Dienstag hatte das Börsenbarometer 0,9 Prozent höher geschlossen.

Über 1200 Punkte, oder umgerechnet mehr als zehn Prozent, ist der Dax in den vergangenen vier Wochen gestiegen. Doch nun bereiten sich zumindest die Privatanleger auf einen möglichen Kursrutsch im Börsenmonat November vor.

Das lässt sich am Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart ablesen. Dieser Indikator zeigt den Anteil von Put- und Call-Hebelprodukten auf den Dax in den Depots. Mit diesen Produkten können Anleger auf fallende (Puts) beziehungsweise steigende (Calls) Kurse setzen. Negativwerte im Put-Call-Verhältnis zeigen mehr Put- als Call-Derivate an und umgekehrt.

Dieser Wert ist in den vergangenen Tagen von null auf minus acht gefallen. Privatanleger spekulieren also entweder verstärkt auf fallende Kurse oder sichern sich gegen künftige Kursverluste ab.

Dax im November: Privatanleger bereiten sich auf Kursrutsch vor

Solch ein Verhalten darf nach dieser 1200-Punkte-Rally nicht überraschen. Zumal der November, der insgesamt zu den besseren Börsenmonaten zählt, oft trickreich verläuft.

So war der Dax im November 2021 plötzlich acht Prozent abgerutscht, im Jahr zuvor hatte eine ähnliche Abwärtsbewegung bereits Ende Oktober begonnen. Auch 2017 gab der Dax in den ersten Handelstagen im November schnell fünf Prozent nach. Das Erfreuliche an diesen Kursrutschen: Sie bildeten stets den Boden für eine Jahresendrally.

Laut Charttechnik hat der Dax trotz der jüngsten Rally bislang wenig erreicht. Der Leitindex notiert immer noch innerhalb seines intakten Abwärtstrends. Erst mit Kursen oberhalb von 13.300 Punkten würde das Börsenbarometer diese fallende Trendlinie überwinden.

Für Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Privatbank Donner & Reuschel, ist das Momentum, also die Kursdynamik, beim Dax aktuell positiv. Dies deutet seiner Meinung darauf hin, dass auch der Widerstand bei rund 13.300 Punkten angelaufen wird. „Trotz der jüngsten Zwischenrally sollten die Absicherungen und Stopps weiter belassen werden“, mahnt Utschneider. „Eine grundlegende Trendumkehr ist noch nicht erfolgt. Der Blick sollte daher nach wie vor auch nach unten gehen.“

Über der Abwärtstrendlinie liegt derzeit mit 13.728 Punkten die 200-Tage-Linie, die vor allem von langfristigen Investoren beachtet wird. Ein Überwinden dieser Linie gilt als Signal für den Übergang von einer Bärenmarktrally in eine nachhaltige Trendwende. Sollte der Leitindex nachhaltig unter die Unterstützung von rund 12.400 Punkten rutschen, droht ein Wiedersehen mit dem Jahrestief in Form von 11.862 Zählern.

Euro wieder über der Parität zum Dollar

Der Euro ist im Vergleich zum Dollar wieder über die Parität gestiegen und notiert am Abend bei 1,0063 Dollar. Wenn man die Charts von Euro/Dollar und dem Dax vergleicht, fällt auf: Beide Assetklassen haben am 28. September ihr Jahrestief erreicht und klettern seitdem nach oben.

Dieser Kapitalzufluss Richtung Europa legt die Vermutung zu, dass vor allem ausländische Investoren deutsche Aktien gekauft haben. Bereits am vergangenen Mittwoch stellte Verhaltensökonom Joachim Goldberg fest, dass „vermutlich auch nicht die heimischen Investoren die nächste große Bewegung lostreten werden“. Seitdem ist der Dax bereits um über 400 Punkte gestiegen.

Dass zuerst Ausländer die Chancen auf anderen Kapitalmarkten nutzen, ist keine Überraschung, sondern eine Regel, die wohl für alle Assetklassen und alle Länder gilt. So waren es beispielsweise nach dem Zusammenbruch des US-Immobilienmarktes im Zuge der Finanzkrise zuerst Ausländer, die wieder in diesen Markt investierten.

Anleiherenditen fallen wieder

Die erfreuliche Entwicklung am Aktienmarkt geht mit wieder fallenden Renditen bei Staatsanleihen einher. Noch am Freitag lag der Wert für eine zehnjährige Bundesanleihe bei zwischenzeitlich 2,5 Prozent und damit auf dem höchsten Stand der vergangenen zehn Jahre. Aktuell sind es nur noch 2,1 Prozent.

Ein ähnliches Bild gibt es in den USA. Dort ist die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen von 4,33 Prozent am Ende vergangener Woche auf aktuell 4,07 Prozent abgerutscht.

Dax: Blick auf Einzelwerte

Deutsche Bank: Trotz Energiekrise und drohender Rezession hat die Deutsche Bank im dritten Quartal überraschend viel verdient. Der Nettogewinn des Instituts wuchs auf 1,2 Milliarden Euro und war damit vier Mal so hoch wie im Vorjahr. Im Quartalsbericht schlägt das Institut beim Blick in die Zukunft allerdings vorsichtigere Töne an. Die Aktie legt bis zum Handelsschluss um 1,2 Prozent zu.

Puma: Der fränkische Sportartikelkonzern bleibt trotz der konjunkturellen Eintrübung auf Rekordkurs. Vorstandschef Björn Gulden berichtete von dem „besten Quartal in Pumas Geschichte“. Für das vierte Quartal erwartet er eine anhaltende Volatilität im Markt, ist aber zuversichtlich, den Ausblick für das Gesamtjahr erreichen zu können. Die Aktie schließt 0,4 Prozent höher.

Symrise: Trotz Konsumzurückhaltung, steigender Preisen und Energiekrise wächst der Duft- und Aromahersteller Symrise. Das beschert dem Papier ein Plus von 2,9 Prozent. Nominal ist der Konzern, der vergangenen Herbst in den Leitindex Dax aufgestiegen ist, in den ersten neun Monaten um 21,2 Prozent gewachsen. Analysten hatten mit einem Plus von 19,4 Prozent gerechnet. Damit scheint Symrise besser durch die Krisen zu kommen als der schweizerische Konkurrent Givaudan. Dieser war zuletzt schwächer gewachsen als vom Markt erwartet.

BASF: Der Chemieriese will nach einem Gewinneinbruch im dritten Quartal rasch die Kosten drücken. BASF müsse „die Kostenstrukturen so schnell wie möglich und auch dauerhaft anpassen“, bekräftigte Konzernchef Martin Brudermüller am Mittwoch. Grund seien die sich verschlechternde Ergebnisentwicklung in Europa und Deutschland und die steigenden Energiepreise. Das Papier gibt um knapp ein Prozent nach.

BASF hatte das Sparprogramm bereits Mitte Oktober zusammen mit vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Es soll nach seiner Umsetzung Einsparungen von jährlich rund 500 Millionen Euro bringen.

Uniper: Die Papiere fallen bis zum Handelsende um 8,6 Prozent und sind damit Schlusslicht im SDax. Der Versorger fuhr nach dem russischen Gas-Lieferstopp in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres einen Verlust von 4,8 Milliarden Euro ein. Die Experten der Credit Suisse verwiesen darauf, dass der Gaspreis auch nach dem jüngsten Kursrutsch immer noch höher liege als das Niveau, zu dem sich Uniper eingedeckt habe. Das bedeute, dass weitere Verluste staatlich aufgefangen werden müssten. Ein Händler sagte, die Aktien seien „nicht zum Investieren“.

Ceconomy: Ein überraschend starkes Umsatzplus lässt Anleger zu den Aktien greifen. Die Papiere der Eigner-Holding der Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn legen bis zum Handelsende um knapp 13 Prozent zu und stehen damit am Mittwoch an der Spitze des Kleinwerteindexes SDax.

