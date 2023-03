Dax aktuell Dax schließt nach anfänglichen Verlusten ein Prozent im Plus

Titel von europäischen Banken erholen sich, nachdem sie am Vormittag unter Druck geraten waren. Der europäische Bankenindex notiert ebenfalls im Plus.

Frankfurt Nach der Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS herrschte am Montag auch am deutschen Aktienmarkt Unruhe: Nach Handelsstart lag der deutsche Leitindex zunächst fast zwei Prozent im Minus bei 14.458 Punkten, drehte nach Äußerungen von Bankenaufsehern aber ins Plus. Zum Handelsschluss notierte der Dax 1,1 Prozent höher bei 14.933 Zählern.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen