Dax aktuell Dax schließt nach Comeback unverändert – Vieles spricht für einen neuen Anlauf in Richtung 15.000 Punkte

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend.

Düsseldorf Ein spätes Comeback bringt den Handel am deutschen Aktienmarkt am Tag nach der langen Osterpause doch noch zu einem versöhnlichen Ende. Der Dax schloss am Dienstag letztlich kaum verändert bei 14.153 Punkten.

Dabei hat die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten zeitweise gewackelt. Mit dem Tagestief von 13.991 Zählern wurde sie kurzfristig unterschritten. Im Anschluss ging es wieder bergauf, am Nachmittag folgten dann noch stärkere Zuwächse, die die anfänglichen Verluste vollständig egalisierten.

Gefragt waren allen voran Automobilwerte. Aktien von VW und Continental legten jeweils mehr als drei Prozent zu, ebenso Daimler Trucks.

Tagessieger im Dax war das Papier von Hellofresh mit einem Plus von mehr 3,7 Prozent. Die Anteile des Corona-Impfstoff-Pioniers Biontech hingegen rutschten im Xetra-Handel fast zehn Prozent ab.

Jetzt die besten Jobs finden und per E-Mail benachrichtigt werden.

Die gegenwärtige Gesamtlage am deutschen Aktienmarkt lässt sich wie folgt beschreiben: Nach einer Klettertour von fast 2500 Punkten von Anfang bis Ende März mit einem kurzfristigen Tageshoch von 14.925 Zählern läuft seit Anfang April die Korrektur. Bislang ist diese Abwärtsdynamik seit Anfang des Monats deutlich geringer ausgeprägt als die Aufwärtsdynamik im März. Das spricht dafür, dass der Dax bald noch einmal einen Anlauf in Richtung 15.000 Punkte starten könnte.

Denn trotz der vielen Unsicherheiten wie den bevorstehenden Zinserhöhungen in den USA und dem Ukrainekrieg ist der Volatilitätsindex VDax wieder deutlich unter das Vorkriegsniveau gefallen. Am Tage des russischen Einmarsches Ende Februar stieg der Wert auf 36 Prozent und erreichte wenige Tage später sogar 44 Prozent.

Derzeit notiert dieses Angstbarometer der Börse wieder bei 26 Prozent. Ein solch niedriger Wert bedeutet, dass die Profis am Terminmarkt in den kommenden 30 Tagen keine großen Kursschwankungen erwarten. Zur Einordnung: Werte unterhalb von 20 Prozent signalisieren ruhige Börsenphasen.

Grund zur Hoffnung auf einen erneuten Anstieg in Richtung 15.000 Punkte gibt auch die Anlegerstimmung. Laut der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment haben die meisten Anleger ihr Portfolio mittlerweile bis zu einem gewissen Grad an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Der Verkaufsdruck ist also gering – allerdings gibt es auf der anderen Seite nur geringes Kaufinteresse.

Das vereinfachte Fazit dieser Situation: Positive Entwicklungen oder allein schon das Ausbleiben weiterer negative Meldungen dürften für steigende Kurse sorgen. Sollte sich die Lage beispielsweise im Ukrainekrieg plötzlich verschärfen, kann es zwar zu einem Ausverkauf kommen. Doch laut Sentimentexperte Stephan Heibel, der diese wöchentliche Erhebung auswertet, dürfte solch ein Ausverkauf „nur von kurzer Dauer sein“.

Renditen der Staatsanleihen steigen weiter

Eine wesentliche Belastung bleiben aber die Zinsen. Auf beiden Seiten des Atlantiks nähern sich die Zehn-Jahres-Renditen der Staatsanleihen den großen und psychologisch besonders wichtigen Marken. In Deutschland ist das die Schwelle von einem Prozent, in den USA ist es die Drei-Prozent-Marke. „Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem die steigenden Zinsen zum Bremsklotz für Unternehmensgewinne und Volkswirtschaft werden“, sagt Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners.

Es scheint offenbar nur eine Frage der Zeit zu sein, wann diese Marken überwunden werden. Noch am Freitag lag die Rendite für eine zehnjährige US-Staatsanleihe bei 2,6560 Prozent, am Dienstag erreichte der Wert mit 2,912 Prozent bereits den höchsten Stand seit Ende 2018.

Auch die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag am Dienstag mit zwischenzeitlich 0,961 Prozent auf dem höchsten Stand seit knapp sieben Jahren, nach zwischenzeitlich 0,766 Prozent am Donnerstag.

US-Notenbanker James Bullard hat erneut für eine Anhebung der US-Zinsen auf 3,5 Prozent bis zum Jahresende plädiert, um die hohe Inflation auszubremsen. Dahin könne man aber nicht in einem Schritt kommen, und die Anhebungen sollten auch jeweils nicht bei mehr als 0,5 Prozentpunkten pro Schritt liegen, sagte der Präsident des Fed-Ablegers von St. Louis am Montagabend.

Allerdings wird am Markt noch nicht mit so hohen Zinsen zum Jahresende gerechnet. Die Mehrheit der Profis an der Chicagoer Terminbörse CBOE rechnet mit einem Zinssatz zwischen 2,5 und 2,75 Prozent zum Jahresende. 3,5 Prozent gelten als unwahrscheinlich.

Blick auf Einzelwerte

Bayer: Vorstandschef Werner Baumann warnt vor Arzneimittel-Engpässen. „Wenn es zu neuen Unterbrechungen in den Lieferketten kommen sollte, könnte auch die Produktion von Medikamenten unter Druck kommen“, sagte er der „Bild“. Die Aktie gibt 1,1 Prozent nach.

Am heutigen Dienstag werden die Aktien Airbus und Beiersdorf mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Bei Airbus wird eine Dividende von 1,28 Euro gezahlt, der Schlusskurs am Donnerstag lag bei 106 Euro. Beiersdorf zahlt eine Dividende von 0,70 Euro bei einem Schlusskurs von 94,44 Euro am vergangenen Donnerstag.

Merck: Neben Biontech ging es auch für andere Corona-Profiteure deutlich bergab. Titel des Laborausrüsters Sartorius (minus 2,4 Prozent) sowie der Merck KGaA (minus 3,8 Prozent) zählten zu den Dax-Schlusslichtern.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.