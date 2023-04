Dax aktuell Dax schließt nach neuem Jahreshoch im Plus – Test der 16.000-Punkte-Marke steht bevor

An den vier vergangenen Handelstagen gab es jeweils ein neues Jahreshoch. Ein besseres Argument für weiter steigende Kurse kann es kaum geben.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex strebt in Richtung 16.000 Punkte: Mit 15.916 Punkten hat der Dax am Dienstag ein neues Jahreshoch erreicht. Zum Handelsschluss notiert der deutsche Leitindex bei 15.882 Zählern, ein Plus von 0,6 Prozent. An den vier vergangenen Handelstagen gab es jeweils ein neues Jahreshoch.

Damit ist das Börsenbarometer in gut vier Wochen in der Spitze um mehr als 1450 Zähler nach oben geklettert, ein Plus von zehn Prozent.

Test der Marke von 16.000 Punkten steht bevor

Damit wird Prognose bekräftig, dass in den kommenden Handelstagen ein Test der psychologisch wichtigen Marke von 16.000 Punkten bevorsteht. Ein neues Rekordhoch mit Kursen oberhalb von 16.290 hingegen dürfte etwas schwieriger werden, birgt allerdings Überraschungspotenzial für weiter steigende Kurse. Für diese Erkenntnis reicht ein Blick auf den Dax-Chart seit 2021.