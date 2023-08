Die Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Nvidia beflügeln den deutschen Aktienmarkt. Allerdings dürfte das Potenzial für weitere Kursgewinne begrenzt sein.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es am Donnerstag weiter aufwärts. Im Mittagshandel notiert der Dax 0,2 Prozent im Plus und wird bei 15.751 Punkten gehandelt. Mit dem heutigen Tageshoch von 15.896 Zählern konnte der Leitindex gegenüber dem Tief am vergangenen Freitag mehr als 400 Punkte zulegen. Alle drei Handelstage in dieser Woche endeten im Plus.

Die Gründe für die heutigen Kursgewinne kommen aus den USA. Die US-Indizes legten zum einen nach Börsenschluss in Deutschland weiter zu. Und zum anderen veröffentlichte der US-Chipkonzern Nvidia nach Handelsende an der Wall Street seine Quartalszahlen.

Es gab einen Kurssprung, weil die Quartalszahlen die hohen Erwartungen übertrafen. Die Papiere des Unternehmens legten im nachbörslichen US-Handel zwischenzeitlich um mehr als sieben Prozent zu. Auch am deutschen Aktienmarkt steigt das Papier um fast zehn Prozent auf ein neues Rekordhoch von über 471 Euro.

