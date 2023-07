Ein Blick auf die Historie zeigt: Sollte die US-Notenbank ein Ende der Zinserhöhungen einleiten, dürfte es am Markt zu ein paar Überraschungen kommen.

Düsseldorf Trotz zeitweise deutlicher Kursverluste hat sich der Dax am Mittwoch den zehnten Handelstag in Folge innerhalb seiner Spanne von 16.240 Zählern auf der Ober- und 15.595 Punkten auf der Unterseite gehalten. Der Index lag zeitweise bei 16.000 Punkten nur knapp oberhalb der unteren Spanne. Am Nachmittag holte er einen Teil der Verluste wieder auf und schloss 0,5 Prozent schwächer bei 16.131 Zählern.

Dennoch dürfte der deutsche Leitindex schon bald aus dieser Spanne ausbrechen. Am Mittwochabend gibt die US-Notenbank Fed das Ergebnis der Zinssitzung bekannt, am Donnerstag folgt die Europäische Zentralbank _(EZB). Laut Charttechnik ergeben sich daraus zwei Szenarien.

1. Positives Szenario: Neue Rekordhochs möglich

