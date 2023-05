 Dax aktuell: Dax startet im Minus – US-Schuldenstreit sorgt für Unsicherheit

Anleger agieren derzeit mit großer Vorsicht. Dennoch bewegt sich der Dax derzeit auf hohem Niveau, was angesichts der vielen Belastungen überrascht.

Düsseldorf Erneut richten sich bereits am Morgen die Blicke der Anleger in Richtung USA. Wie ist das Spitzentreffen zum US-Schuldenstreit in der Nacht verlaufen? Gab es einen Durchbruch? „Wir hatten ein produktives Gespräch. Wir haben noch keine Einigung erzielt“, sagte der Spitzen-Republikaner Kevin McCarthy auf einer Pressekonferenz nach einem einstündigen Treffen mit Präsident Joe Biden im Oval Office.

Dabei drängt die Zeit: Dem US-Finanzministerium zufolge droht den USA ohne eine Einigung ab Juni die Zahlungsunfähigkeit. Der Deutsche Aktienindex startet am heutigen Dienstag daher verhalten. Der Leitindex sinkt im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 16.182 Punkte.

