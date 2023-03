Während Bankenaktien wieder zulegen, geht es für Immobilienwerte abwärts. Ein wichtiges Konjunktur-Barometer steigt zum sechsten Mal in Folge an.

Düsseldorf Am Mittwoch ging es für den Dax weiter aufwärts. In den ersten Handelsminuten notiert der Leitindex 0,4 Prozent im Plus bei 15.200 Punkten. „Der Markt scheint auf den nächsten Impuls zu warten“, sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke.

Am Dienstag hatte der Dax seine anfänglich deutlichen Gewinne wieder abgegeben und 0,1 Prozent im Plus bei 15.142 Punkten geschlossen.

Unter Druck standen am Dienstag vor allem Immobilienwerte. TAG Immobilien, LEG Immobilien, Vonovia und Aroundtown verloren zwischen 4,4 und 12,6 Prozent. Auch am Mittwoch ging es für Immobilienaktien weiter abwärts.

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Arountown streicht wegen der schwierigen konjunkturellen Lage seine Dividende. Die Papiere verlieren 6,9 Prozent. Die Aktien von TAG Immobilien notieren 0,5 Prozent niedriger, LEG Immobilien 1,1 Prozent schwächer. Vonovia-Papiere liegen 1,8 Prozent im Minus.

