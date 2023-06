Zins- und Konjunktursorgen dämpfen die Laune an den Aktienmärkten. Der gesunkene Einkaufsmanagerindex in der Euro-Zone belastet. Am Nachmittag baut der Dax seine Kursverluste aus.

23.06.2023 Update: 23.06.2023 - 16:04 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen