Dax aktuell Freundliche US-Börsen schieben Dax ins Plus – Shortseller setzen bei Hellofresh auf weiteren Kursverfall

Düsseldorf Der deutsche Leitindex lag bis Nachmittag meist im Minus, ehe freundliche US-Börsen die Frankfurter Benchmark wieder ins Plus hievten. Nachmittags notiert der Dax 15.657 Punkten, ein Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vortagesschlusskurs.

Das Tagestief liegt bei 15.535 Zählern und damit in der Nähe des Tiefpunktes, den der Dax nach der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell erreicht hat. Powell hatte mit seiner Ankündigung, mehr Tempo bei den Zinserhöhungen zu machen, den Dax rund 200 Punkte abrutschen lassen. Aus der Nähe der beiden Tiefpunkte innerhalb von drei Handelstagen lasst sich schlussfolgern, dass knapp oberhalb von 15.500 Zählern kurzfristiges Kaufinteresse vorherrscht.

Damit zeigt sich das deutsche Börsenbarometer erstaunlich robust gegen negative Nachrichten, vor allem bei der Zinsentwicklung. Tatsächlich haben die zweijährigen Zinssätze, die besonders sensibel auf Veränderungen der Geldpolitik reagieren, Mehrjahreshochs erreicht.

Die zweijährigen US-Staatsanleihen stiegen auf 5,08 Prozent, den höchsten Wert der vergangenen 16 Jahre. Auch die zweijährige Bundesanleihe erreichte am heutigen Donnerstag mit 3,38 Prozent den höchsten Stand seit 2008.

Trotz dieser Mehrjahreshöchststände am Anleihemarkt ist der Dax weniger als 50 Punkte von seinem Jahreshoch bei 15.706 Zählern entfernt und notiert nur rund vier Prozent unterhalb seines Rekordhochs von 16.290 Punkten – eine interessante Entwicklung.

Anlageprofis bleiben skeptisch

Sowohl die Anlageprofis als auch die privaten Anleger haben das neue Jahreshoch am vergangenen Dienstag genutzt, um Gewinne mitzunehmen. Das lässt sich aus der aktuellen Sentimentumfrage der Börse Frankfurt unter mittelfristig agierenden Investoren ableiten. Das erklärt auch, warum es nach dem Rekordhoch schnell wieder abwärtsging.

Fünf Prozent der befragten Profis haben verkauft und warten nun ab, bevor sie wieder einsteigen. Bei den privaten Anlegern verkauften 15 Prozent, die Hälfte von ihnen ging „short“.

Laut dem Verhaltensökonomen Joachim Goldberg, der die Erhebung auswertet, begegnen beide Anlegergruppen Kursgewinnen beim Börsenbarometer mit Skepsis. Vor allem bei den institutionellen Investoren scheint diese Skepsis grundsätzlich stärker ausgeprägt zu sein. Allerdings ist der Pessimismus absolut betrachtet klein und dürfte also kaum marktbewegend sein.

Goldberg erwartet größeres Kaufinteresse bei den Investoren wieder zwischen 15.220 und 15.270 Zählern. „Allerdings würde diese Nachfrage nicht ausreichen, um sich etwaigen größeren und langfristigen Kapitalabflüssen etwa aus dem Ausland nachhaltig entgegenstellen zu können“, meint der Sentimentexperte. Für solche Abflüsse gebe es derzeit jedoch auch noch keine Indizien.

Hellofresh und Varta bleiben im Fokus der Shortseller

Die Hellofresh-Aktie ist mit 17,83 Euro auf am heutigen Donnerstag auf den tiefsten Stand knapp drei Jahren gefallen. Seit dem Höchstkurs Ende 2021 mit 97,50 Euro hat das Papier mehr als 80 Prozent verloren. Und behalten die Hedgefonds recht, ist noch kein Ende der Talfahrt in Sicht.

Denn die Aktie bleibt der Lieblingswert der Shortseller – zusammen mit dem Varta-Papier. Bei keinen anderen Anteilsscheinen ist der Anteil von Leerverkäufen so hoch wie bei dem Batteriehersteller und dem Kochboxenversender.

Derzeit gibt es bei Varta laut der Datenbank des Bundesanzeigers eine Leerverkaufsquote von 8,91 Prozent aller frei handelbaren Aktien, diese Quote liegt bei Hellofresh bei 8,46 Prozent. An diese Werte kommt keine andere deutsche Aktie ran. Im Gegensatz zum Kochboxenversender ist die Varta-Aktie allerdings seit Ende Dezember wieder um knapp 50 Prozent gestiegen.

Shortseller setzen mit sogenannten Leerverkäufen auf fallende Kurse. Dafür leihen sie sich Aktien gegen eine kleine Gebühr und verkaufen diese sofort in der Hoffnung, dass die Kurse fallen und sie die Aktien vor dem Rückgabetermin günstiger zurückkaufen können. Die Differenz zwischen Verkaufs- und Rückkaufpreis ist ihr Gewinn.

Dass die Shortseller ihre Positionen nicht glattstellen, ist eher ein Indiz für weitere Kursverluste bei beiden Aktien. Denn Möglichkeiten, hohe Gewinne zu realisieren, gab es in den vergangenen Monaten zuhauf, wie beide Papiere seit 2021 zwischenzeitlich um mehr als 80 Prozent abgerutscht sind.

Zwei wichtige Termine am Freitag

Eine Vorentscheidung über den künftigen Weg am deutschen Aktienmarkt könnte der morgige Freitag bringen. Zwei wichtige Termine stehen an: zum einen der US-Arbeitsmarktbericht, zum anderen ist großer Verfallstag an den Terminmärkten, auch „Hexensabbat“ genannt.

Der US-Arbeitsmarktbericht, der an jedem ersten Freitag des Monats veröffentlicht wird, hat besondere Bedeutung bekommen, weil laut US-Notenbankchef Powell noch keine Entscheidung über den Umfang des Zinsschritts im März gefallen ist. Entsprechend könnte der Bericht die Frage beantworten: Werden die Zinsen am 22. März um 125 oder um 50 Basispunkte erhöht?

Im Arbeitsmarktbericht erwarten Ökonomen für den Monat Februar ein Stellenplus von 203.000, nach 517.000 im Januar. Eine wichtige Zahl dürfte auch die Höhe der gestiegenen Löhne sein, sie ist ein Gradmesser für die künftige Inflationsentwicklung.

Beim Hexensabbat liegt laut den Daten des Anbieters Stockstreet der größte Teil der am Freitag fälligen Calls zwischen 16.100 und 15.500 Punkten. Die Käufer dieser Calls haben ein Interesse, dass der Dax möglichst weiter nach oben steigt.

Die Verkäufer dieser Call-Optionen, im Fachjargon „Stillhalter“ genannt, wollen möglichst Kurse unterhalb des Abrechnungskurses. Diese Verkäufer sind meist Banken oder institutionelle Anleger, die den Basiswert der Option im eigenen Depot halten. Gut möglich, dass der Dax-Abrechnungskurs am Freitagmittag innerhalb dieser Spanne liegt.

Blick auf die Einzelwerte

Nordex: Die schwächelnde Konjunktur hat die Ertragskraft des Windkraftanlagenbauers stärker beeinträchtigt als erwartet. Die operative Gewinnmarge hat vorläufigen Berechnungen zufolge 2022 bei minus 4,3 Prozent gelegen. Prognostiziert war eine Spanne von null bis minus vier Prozent. Die Nordex-Aktie liegt 0,8 Prozent im Minus.

Gerresheimer: Die Aktien ziehen um 1,6 Prozent an und stehen an der MDax-Spitze. Händlern zufolge haben die Analysten von JP Morgan die Titel von „neutral“ auf „overweight“ hochgestuft.

Deutsche Post: Nach einem zurückliegenden Rekordjahr stellt sich das Unternehmen schon für 2023 auf schrumpfende Gewinne ein. Für Enttäuschung an der Börse sorgt der Dividendenvorschlag. Obwohl die Deutsche Post den Konzerngewinn auf 5,4 Milliarden Euro steigerte und damit über den Erwartungen der Analysten lag, die durchschnittlich mit nur 5,29 Milliarden gerechnet hatten, soll es je Anteilsschein lediglich 1,85 Euro Dividende geben. Erwartet wurden 1,89 bis 1,91 Euro.

Allerdings kündigte der Vorstand an, sein bislang zwei Milliarden Euro umfassendes Aktienrückkaufprogramm um eine Milliarde Euro zu erweitern. Die Aktie steigt um 0,8 Prozent und zählt zu den Top-Gewinnern im Dax 40.

Hannover Rück: Der Rückversicherer schüttet an seine Aktionäre insgesamt sechs Euro je Aktie für das abgelaufene Jahr aus. Die Gesamtdividende setzt sich aus einer Basisdividende von fünf Euro und einer Sonderdividende von einem Euro zusammen.

Die Gesamtsumme von sechs Euro übertrifft die Ausschüttung aus dem Vorjahr, als insgesamt 5,75 Euro je Aktie an die Aktionäre ausgezahlt wurden, um 4,3 Prozent. Die Aktie fällt dennoch um 1,2 Prozent.

