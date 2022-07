Dax aktuell Mini-Gewinnserie im Leitindex endet – Hellofresh fällt von der Dax-Spitze ans Ende

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung.

Frankfurt Nach einer mehrtägigen Gewinnserie hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch eine kurze Erholung gegönnt. Der Dax schloss am Mittwoch mit 13.281 Punkten knapp unter dem Niveau des Vortages.

Bei unterdurchschnittlichem Handelsvolumen holte der Leitindex nach der erneut freundlichen Eröffnung an der Wall Street den größten Teil seiner Tagesverluste wieder auf. Das Tagestief lag bei 13.129 Zählern.

Bei den Einzelwerten rückte am Mittwoch vor allem Hellofresh in den Blickpunkt. Der Kochboxenversender führte die Dax-Gewinnerliste lange mit großem Vorsprung an. Dann aber legte der Konzern Zahlen fürs zweite Quartal vor.

Diese fielen zwar besser aus als erwartet – der Rückgang des bereinigten operativen Gewinns von April bis Juni war geringer als erwartet, und auch der Erlöszuwachs lag über den Prognosen der Analysten.

Allerdings kürze Hellofresh seine Ziele fürs Gesamtjahr. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit einem bereinigten Ergebnis zwischen 460 und 530 Millionen Euro statt von 500 bis 580 Millionen. Auch die Umsatzprognose wurde reduziert.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das ließ die Aktie von der Spitze bis ans Dax-Ende fallen. Hellofresh-Titel büßten zuletzt zehn Prozent ein und lagen unter der Marke von 30 Euro.

Gefragt waren hingegen die Aktien von Just Eat Takeaway, die sich in Amsterdam zeitweise fast 14 Prozent verteuerten. Analysten lobten den geplanten Jobabbau der „Lieferando“-Mutter in Frankreich. Dies schüre Optimismus, dass die Gewinnschwelle näher rücke. Die Titel von Delivery Hero erreichten im MDax den höchsten Stand seit April. Sie notierten 6,5 Prozent höher.

Insgesamt ist eine mögliche Rezession nach wie vor das zentrale Thema an den Märkten. Das Deutsche Bank Research sieht für das deutsche Bruttoinlandsprodukt 2023 ein Minus von rund einem Prozent. In einem „Der Gashahn bleibt zu“-Szenario könnte das BIP im Jahr 2023 sogar um fünf bis sechs Prozent einbrechen. Dieses negative, aber mögliche Szenario bildet ab, dass die Gaslieferungen aus Russland vorzeitig eingestellt werden.

In den drei zurückliegenden Krisen (Finanzkrise, Euro-Krise und Coronakrise) war der Dax bis auf seinen jeweiligen Buchwert zurückgefallen, hat die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) analysiert. Der Dax-Buchwert liegt aktuell bei knapp 10.000 Punkten. Im Falle einer schweren Rezession ist ein Einbruch zum Buchwert erneut denkbar. Die LBBW sieht den Dax jedoch in ihren Prognosen am 30. Juni 2023 wieder bei einem Niveau von 14.500 Punkten.

Im Fokus der Anleger steht nun die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Die Notenbank wird erstmals seit 2011 das Zinsniveau im Euro-Raum wieder erhöhen. Noch unklar ist, ob sie die Leitzinsen um 25 oder gar 50 Basispunkte anhebt. Immer mehr Experten und auch Währungshüter hatten sich angesichts der rekordhohen Inflation von zuletzt 8,6 Prozent für einen deutlichen Zinsschritt ausgesprochen.

Darüber hinaus sollte Präsidentin Christine Lagarde klarstellen, dass der Zinserhöhungszyklus gerade erst begonnen hat, meint Martin Wolburg, Senior Economist bei Generali Investments. Zeitpunkt und Umfang künftiger Zinserhöhungen hingen aber von der erwarteten Mischung aus Wachstum und Inflation ab. Die Märkte würden daher aufmerksam auf alle Kommentare zu Rezessionsrisiken hören.

In Deutschland ist die Inflation etwas gebremst – wenngleich auf hohem Stand. Die deutschen Hersteller haben ihre Preise infolge des Ukrainekriegs im Juni erneut massiv angehoben, aber nicht mehr in Rekordgeschwindigkeit.

Die Erzeugerpreise kletterten auf Jahressicht um durchschnittlich 32,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Im Mai lag der Anstieg noch bei 33,6 Prozent und damit zum Vorjahresmonat so hoch wie nie seit Beginn der Erhebung 1949.

Blick auf die Einzelwerte

Continental: Anleger reagierten erfreut auf die Eckdaten zum zweiten Quartal. Die Aktie stieg in der Spitze um drei Prozent. Zum Handelsende lag das Plus noch bei 0,62 Prozent.

Akzo Nobel: Der Farbenkonzern unter den Corona-Lockdowns in China und einer nachlassenden Nachfrage nach Wandfarben in Europa. Der Umsatz stieg zwar im zweiten Quartal um 14 Prozent auf 2,85 Milliarden Euro, wie das niederländische Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Der bereinigte operative Gewinn fiel allerdings um mehr als ein Viertel auf 249 Millionen Euro und lag damit unter den Erwartungen von Analysten. Die Ergebnisse seien von den zweimonatigen Lockdowns in China und den Abbau von Lagerbeständen bei Dekorfarben für Heimwerker in Europa belastet worden, sagte Vorstandschef Thierry Vanlancker. Die Aktie verlor 1,5 Prozent.



Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.