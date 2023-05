Der deutsche Leitindex stabilisiert sich auf dem Niveau von rund 15.800 Punkten. Eine charttechnische Marke rückt nun in den Fokus.

Düsseldorf Eine Woche nach seinem Rekordhoch ist der deutsche Leitindex Dax in seine alte Handelsspanne zurückgekehrt. Am Freitagnachmittag liegt das Frankfurter Börsenbarometer 1,2 Prozent im Plus bei 15.980 Punkten. Gegen Mittag hatte der Dax noch 0,4 Prozent im Minus gelegen.

Ermöglicht wurde der Stimmungsumschwung durch überraschend gute Wirtschaftsdaten aus den USA: Hier läuft die Konjunktur trotz hoher Zinsen und Inflation auch zu Beginn des zweiten Quartal unerwartet gut. Sowohl die Konsumausgaben als auch die Aufträge für langlebige Güter sind im April überraschend stark gewachsen, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte.

Unterstützend auf die Stimmung am Markt wirkt auch die Rally von Chip-Aktien – angeführt in den USA von Nvidia. Im Dax gehört am Freitag Chiphersteller Infineon mit einem Plus von rund 1,5 Prozent zu den Gewinnern.

