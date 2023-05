Der deutsche Leitindex stabilisiert sich auf dem Niveau von rund 15.800 Punkten. Eine charttechnische Marke rückt nun in den Fokus.

Düsseldorf Eine Woche nach seinem Rekordhoch ist der deutsche Leitindex Dax in seine alte Handelsspanne zurückgekehrt. Am Freitagvormittag liegt das Frankfurter Börsenbarometer in der ersten Handelsstunde 0,2 Prozent im Minus bei 15.763 Punkten.

Belastend wirkt dagegen die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Der niederländische Notenbankchef Klaas Knot sagte im Interview mit dem Handelsblatt, dass er noch mindestens zwei weitere Zinsschritte um 0,25 Prozentpunkte für nötig hält.

Zinssensible Aktien wie der Onlinehändler Zalando und der Immobilienkonzern Vonovia stehen am Freitag dementsprechend am Dax-Ende. Bei steigendeN Zinsen sinken tendenziell die Investitionen und der Konsum, was das Wirtschaftswachstum bremst.

Die deutsche Wirtschaft ist schon in den vergangenen beiden Quartalen geschrumpft. Dadurch befindet sich Deutschland in einer technischen Rezession – für die Börsen ist das ein schwieriges Umfeld.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen