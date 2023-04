 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Enttäuschende Konzernbilanzen drücken Wall Street

In den USA geht die Bilanzsaison weiter. Enttäuschende Zahlen von Netflix und Morgan Stanley sorgen für Zurückhaltung an der Wall Street.

New York Enttäuschende Quartalszahlen von Netflix und Morgan Stanley haben die Stimmung der US-Anleger am Mittwoch gedrückt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung 0,3 Prozent tiefer bei 33.890 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 4139 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq bröckelte um 0,7 Prozent auf 12.064 Stellen ab.

„Das wichtigste Thema für die Märkte ist derzeit die Bilanzsaison, wo sich die Gewinne für das erste Quartal robust zeigen dürften“, sagte Joe Little, Chefstratege beim Vermögensverwalter HSBC. „Aber im weiteren Verlauf des Jahres erwarten wir eine Abschwächung der Gewinne und Margen, da wir eine Rezession in der zweiten Hälfte 2023 in Betracht ziehen.“

