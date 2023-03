Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Erleichterung über Fed – Wall-Street-Werte steigen

Aussichten auf eine langsame Zinserhöhung machen sich zum Ende der Woche positiv an der Wall-Street bemerkbar. Besonders beliebt sind Papiere von Technologieunternehmen.

New York Anleger an der Wall Street haben die Angst vor steigenden Zinsen zum Wochenschluss abgeschüttelt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte 0,2 Prozent höher bei 33.085 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,6 Prozent auf 4004 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq zog um 0,9 Prozent auf 11.560 Punkte an.

Für Erleichterung sorgten Äußerungen des US-Währungshüters Raphael Bostic. Der Präsident des Ablegers der US-Notenbank Fed in Atlanta sagte am Donnerstagabend, er favorisiere einen langsamen und gleichmäßigen Kurs der Fed mit Zinserhöhungen um 25 Basispunkte, da die Auswirkungen der höheren Zinsen erst im Frühjahr zu spüren sein könnten.

Zudem kamen die Renditen an den Anleihemärkten nach den jüngster Rally wieder herunter. Bei den Unternehmen stachen Broadcom mit einem Plus von rund vier Prozent hervor. Der Chipzulieferer hat im abgelaufenen Quartal Gewinn und Umsatz deutlich gesteigert.

Blick auf die Einzelwerte

